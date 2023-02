Rosa Benito sorprende con sus fotos más eróticas

Rosa Benito atraviesa una de las etapas más plenas de su vida. A sus 67 años, la exmujer de Amador Mohedano está mejor que nunca y así lo manifiesta habitualmente en los mensajes que comparte en las redes sociales. Sus seguidores están acostumbrados a que desnude su alma con ellos, ahora ha sorprendido con sus fotos más sensuales.

Unas imágenes en las que Rosa Benito posa en actitud muy sexy. En lencería y mirando fijamente a la cámara, se muestra totalmente seductora y añade un mensaje con el que demuestra su empoderamiento en este momento de su vida. "No necesito que nadie me compre flores. Me las compro yo". Sus seguidores no han dudado en aplaudir su actitud ante la vida. "¿Pero Rosa Pepi? No se puede estar más preciosa", le decía una fan. "Mírala, ella qué pibón", añadía un seguidor. Mientras que una internauta apuntaba lo siguiente: "Tú a estas alturas puedes hacer lo que quieras, tu sabiduría y tu experiencia te lo permiten, guapísima Rosa".

La ausencia de Rosa Benito en televisión

La colaboradora lleva meses sin trabajar en televisión, un tema que despierta mucho interés entre sus fans, y es que muchos de ellos está esperando a verla dentro de poco delante de los focos. Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido que Mediaset se estaría planteando un cambio de estrategia con el fin de volver a conectar con la audiencia y recuperar los buenos datos que antes cosechaba. A raíz de esto el grupo de Fuencarral habría vetado a una serie de colaboradores habituales, "una lista negra" en la que se encuentra el nombre de Rosa Benito.

Según adelantaba 'La Razón", los trabajadores de Mediaset han confirmado que existe una serie de personajes de los que se puede hablar y que tampoco pueden salir en los vídeos. Curiosamente la mayor parte de los nombres son rostros habituales que han alimentado horas y horas en la parrilla de Telecinco. Además de Rosa Benito, la lista se completa con los siguientes nombres: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosario Mohedano, Kiko Rivera y Bárbara Rey.