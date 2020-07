La inexistente relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores continúa copando la información de los platós de Mediaset. Madre e hija llevan siete años sin hablarse y el paso de la joven por ‘Supervivientes 2020’, donde tendió la mano en múltiples ocasiones a su progenitora para una posible reconciliación, no tuvo repuesta. La última en pronunciarse al respecto ha sido Rosa Benito, quien se ha mostrado muy crítica con su sobrina y lo hacía después de una sonadas declaraciones de Gloria Mohedano hablando del tema.

«Si Rocío Jurado levantara la cabeza esto no hubiera pasado», ha señalado Rosa Benito. «Mi cuñada adoraba a esos niños. Adoraba a su familia», ha confesado durante su intervención en ‘Ya es mediodía’. Ha recordado que Rocío «la abuela, no hubiera visto bien lo que está pasando».

Asimismo, ha entendido la postura de Gloria Mohedano quien ha sorprendido por sus recientes declaraciones: «Está en su derecho». Y ha recordado que Rocío Flores es una «niña que está reclamando el cariño de su madre totalmente y lo veo injusto». Rosa Benito explicaba que hace unos días le dio un consejo a la joven que no valía la pena porque su progenitora no le estaba dando la mano: «Luchar por algo que no va a llegar a ningún sitio».

El enfado de Rosa Benito

«Mi cuñada Gloria está en su derecho de hablar sobre Rocío Carrasco, pero también está en su derecho de hablar Rocío Flores», ha asegurado. La colaboradora estallaba en un acalorada discusión en el plató de Mediaset y afirmaba lo siguiente : «Yo siendo madre tengo que proteger a mis hijos. Ahí hay un niño llamado David que no ha hecho nada».

Incluso aludía a una supuesta «desfatachez» por parte de Rocío Carrasco quien según ella habría entablado conversación con ciertos periodistas para decir que «yo no me hablo con mi hija por esto, esto y esto». Rosa se mostraba muy enfadada cuando su compañera Isabel Rábago se mostraba crítica con su información: «Te doy nombres y apellidos, pero no lo puedo decir en directo porque son personas, incluso, de la otra cadena. La gente que trabaja en ‘Sálvame’ también lo sabe que descuelga el teléfono».

Rosa Benito se defendía y se mostraba muy enfadada cuando algunos opinan que la familia continúa viviendo de Rocío Jurado. Reconocía que no había hecho ninguna exclusiva hablando de la que fuera su cuñada. «Si Amador Mohedano ha ido a un ‘Sálvame’ ha ido a defenderse. Mi cuñada Gloria y mi cuñado José Antonio nunca han ganado un duro porque cuando han entrado en un programa de televisión lo han hecho gratis».