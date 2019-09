4 El gesto de Rocío Jurado que jamás olvidará Rosa Benito

«La comparto porque me gusta como me lleva. Sus manos entrelazadas con las mías! Cogiéndome como si no quisiera que me fuera! Nunca quería que me fuera de su lado!!! Un mes nos llevamos dentro del hospital y yo con ella que no la dejaba en ningún momento…. bueno sí», asegura.