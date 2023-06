Rosa Benito responde sobre la última polémica de Rocío Flores

Rosa Benito sale en defensa de Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado está en el centro de la polémica tras sus últimas declaraciones. Rocío Carrasco, su madre, era la encargada de desvelar la estatua en honor a su padre y, por ello, los medios quisieron saber la opinión de ella. "Realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo. Mi abuela era cantante, era la más grande del mundo del corazón, todo estupendo. Pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa 20 mil veces... Te quiero decir...",dijo. Esta comparativa de la fama de ambos despertó todo tipo de opiniones y la señalaban por lo equivocada que estaría. Unas palabras que serían fruto, tan solo, de un malentendido y de las ganas que tienen por fallar. ¡Dale al play y averigua qué tiene que decir al respecto Rosa Benito, cuñada de "la más grande"!

Vídeo: Europa Press

"Lo ha rectificado y no tenía porqué, siempre tenemos que estar de todo lo que nos decimos, se nos machaca. Es injusto, la crucifixión que se nos hace...", asegura a Europa Press sobre las críticas que no para de recibir Rocío Flores. Rosa Benito está convencida que se ha tergiversado y que no hay ninguna mala intención en lo que se dijo. "Ella quería decir que, después de 22 años que se ha muerto, que le hagan ahora una estatua a Pedro, campeón del mundo, se lo merecía hace muchísimos años", reflexiona. Está convencida de que lo "dijo de corazón" y que tiene claro quién era su abuela y quién su abuelo.

No solo tiene buenas palabras para ella, también para Gloria Camila. La hija de Ortega Cano compartió una difícil reflexión hace unos días. La joven confesó que no es la primera vez que se ha planteado cambiar de vida, que pensó en que "si merezco ser hija de Rocío Jurado, cambiar mis apellidos y hacer vida en otro sitio". Su tía lo tiene claro: "Es una persona maravillosa para llevar los apellidos que lleva, que son muy importante en este país".