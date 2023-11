Vídeo: Europa Press

Apartada de la televisión desde hace tiempo, Rosa Benito ha reaparecido públicamente con motivo del estreno del musical 'Bailo, bailo' donde se repasa el universo de la inolvidable Raffaella Carrà. La colaboradora ha desvelado que tiene entre manos un proyecto muy especial que descubriremos el próximo verano. "Va a ser algo que va a sorprender porque me ha sorprendido hasta a mí. Estoy super ilusionada", ha comentado a la prensa. Además, se ha pronunciado sobre el compromiso de boda de Ana María Aldón y su novio Eladio realizando un significativo gesto. Eso sí, cuando la reportera le ha preguntado si le parecía bien este paso que iba a dar la diseñadora sentenciaba: "Super bien".

El reencuentro entre Rosa Benito y José Ortega Cano

La exmujer de Amador Mohedano también se ha pronunciado sobre José Ortega Cano y cómo le va tras una etapa de importantes cambios en su vida marcada por su divorcio de Ana María Aldón. Ha reconocido que le ve bien y tiene previsto un encuentro este mismo sábado, 4 de noviembre, con el diestro. "Mañana voy a estar con él. Hay una inauguración en San Sebastián de los Reyes y vamos a estar junta la familia", ha indicado.

Este último año Rosa Benito ha estado alejada de los focos de la televisión. Incluso se rumoreó un posible veto por parte de Telecinco. Algo que ella desmentía de forma tajante. "A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa", explicaba. Durante este tiempo se ha volcado en su familia y a disfrutado al máximo de sus nietos que son su principal debilidad. Ahora sabemos que está ensayando un proyecto que le hace especial ilusión, pero del que ha preferido no entrar en más detalles.