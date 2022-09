Para dar los últimos coletazos al verano, Rosa Benito está exprimiendo los días cerca del mar. La colaboradora se encuentra en Chipiona, Cádiz, y la hemos visto en bikini, a los 66 años, en la playa de Regla. Una instantánea que ella misma ha querido compartir con sus seguidores en redes que acompaña de un significativo mensaje.

«ELLA… Cada día más loca. Cada vez menos perfecta, pero cada vez más feliz . Tiene la sabiduría de aquella que ha vivido tantas cosas… Que ha luchado mil batallas y aún así, sigue en pie». Una poesía de Federico Zárate que parece encajar a la perfección con el estado actual de Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano ha viajado hasta Chipiona con motivo de la tradicional procesión de la Virgen de Regla de la que Rocío Jurado era ferviente seguidora. Además, ha aprovechado el fin de semana para disfrutar de una relajada jornada cerca del mar y pegarse un chapuzón gracias a las buenas temperaturas.

Rosa Benito regresa a Chipiona

La familia Mohedano ha vuelto a realizar un acto de unión en Chipiona, esta vez debido a la procesión de la Virgen de Regla. Rosa Benito, Amador Mohedano, Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, entre otros, se dejaron ver en la localidad gaditana siguiendo con atención la procesión. Una de las grandes ausentes fue Rocío Flores. La joven no pudo asistir ya que tenía diversos compromisos profesionales en la capital.

La familia de la recordada Rocío Jurado vuelve a estar el punto de mira debido a las contundentes declaraciones que está realizando su hija, Rocío Carrasco, en la segunda parte de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. La colaboradora intenta mantenerse al margen, pero siempre lanza algún mensaje velado en las redes sociales. Recientemente escribía lo siguiente: «Te van a llamar de muchas maneras, con muchos juicios, durante mucho tiempo, pero mantente firme en ti, en lo que quieres, en lo que deseas, que hablen… que hablen… eso es bueno».

Rocío Carrasco se ha pronunciado largo y tendido sobre Rosa Benito en esta segunda entrega de la docu-serie que Telecinco ha empezado a emitir en abierto. También ha recordado que su tía faltó a su boda con Fidel Albiac, celebrada el 7 de septiembre de 2016, a pesar de que en un primer momento se esperaba su presencia. «No sé si hablé con Rosa sobre lo ocurrido. Creo que no la llamé, no te lo puedo asegurar. Tampoco supuso nada importante para mí que no fuese, la verdad. Es cierto que en un primer momento me sorprendió, pero una está tan acostumbrada a que ocurran esas cosas, que no le di mayor importancia», ha afirmado la hija de Rocío Jurado sobre un hecho que ha dado mucho que hablar.