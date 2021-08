Después de varios días en el foco de la noticia, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha desvelado todo sobre el plan romántico que compartió con Luismi. ¿Qué hay entre ellos?

Rosa Benito está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. Centrada en su familia, a la que adora, y en su trabajo, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ parece haber encontrado de nuevo el amor. A pesar de todo lo que se ha comentado este pasado fin de semana sobre su relación con Luismi, ahora ella ha querido bromear sobre los titulares: «Me han pillado por todos lados. No duermo desde entonces», ha empezado diciendo entre risas.

Sin embargo, Rosa Benito ha querido ahora desvelar la verdad: «Esto fue una cena de compañeros con Agustín Bravo, Teresa Bueyes, que es muy amiga de Luismi. Y fue una cena en un lugar precioso de Madrid. No tengo por qué esconderme, tengo que decir que para nada. Sé que es un titular… Ni estoy enamorada ni nada de nada, por ahora. Mi corazón está solo. Es una persona súper agradable, me reí mucho, me invitó a ver los toros. Me lo pasé muy bien con él y con los otros amigos. No estoy enamorada», ha declarado en el plató de su programa para evitar más rumores.

Esta noticia llega después de que este pasado fin de semana saltara la noticia de que Rosa había estado cenando con Luismi, el ex de Ágatha Ruiz de la Prada. El empresario, más conocido como ‘El Chatarrero’, estuvo sentado al lado de la ex de Amador Mohedano en la velada, que se celebró en un restaurante de Madrid. Eso sí, en la velada no estuvo solo. La de Torrejón y su acompañante compartieron mesa y mantel con la abogada Teresa Bueyes y Agustín Bravo.

Rosa Benito fue la encargada de compartir la velada en un romántico restaurante de Madrid

Ha llamado mucho la atención esta unión, ya que hasta ahora se desconocía que ambos se conocían. Es cierto que el empresario tiene una larga lista de contactos conocidos, pero es la primera vez que vemos a Luismi junto a Rosa Benito en un reencuentro con amigos. En la foto que compartió hace unos días, vemos la romántica velada de la que disfrutaron los amigos.

Rosa se dejó ver con Luismi en una cena en Madrid

Rosa Benito no está enamorada y así lo ha querido decir para evitar los rumores. De hecho, este pasado fin de semana, la colaboradora de televisión se convertía en protagonista de la actualidad por uno de sus últimos planes, que incluía la presencia de Luismi, la expareja de Ágatha Ruiz de la Prada. En materia amorosa, tanto Rosa Benito como Luis Miguel están solteros. Son de la misma quinta (Rosa tiene 65 años y él, 64), pero confirmado ya por Rosa, sus corazones no se orientan a un lugar común. La colaboradora no tiene pareja conocida, y ha reconocido en varias ocasiones que no tiene intención de volver a encontrar el amor de un hombre, pues prefiere centrarse en el afecto de su familia y sus amigos.