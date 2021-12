Durante la tarde del martes, se ha emitido un especial en homenaje a Rocío Jurado bajo el nombre de ‘Sálvame: el último viaje de Rocío‘ con Rocío Carrasco al frente del mismo. Hemos sido testigos del traslado de 18 contenedores con las pertenencias de ‘La más grande’ desde el almacén donde estaban guardadas hasta Boadilla del Monte, lugar donde se grabará la segunda temporada de la docu-serie de Rociíto. La hija de la artista se ha emocionado mucho durante todo el programa e incluso ha revelado algunas anécdotas sobre su madre. Pero lo más llamativo ha sido cuando ha desvelado las dos joyas que lleva de su madre desde hace ya 15 años y que no se quita de encima. Ha contado la historia de las joyas pero minutos más tarde, Rosa Benito ha desmentido la versión de Rociíto.

Rocío Carrasco ha contado una versión sobre la pulsera que lleva

Desde hace más de 15 años, Rocío Carrasco no se quita estas dos joyas que le acercan a su progenitora. «Yo llevo este anillo y lleva aquí 15 años. Este anillo significa que ella lo llevaba. Bueno son dos cosas. Ella lo llevaba siempre puesto y yo tuve que quitárselo cuando se la llevaron y yo me lo coloqué aquí, y aquí se ha quedado y aquí se quedará», ha dicho. Pero además de este anillo, también lleva una pulsera con tres diamantes que también tiene su historia: «Y esta pulsera que tiene tres brillantitos que se la regaló mi padre a mi madre cuando yo nací. Los tres brillantes éramos nosotros: mi padre, mi madre y yo. También se la tuve que quitar cuando se la llevaron y desde entonces no me la he quitado».

Rosa Benito da una versión completamente distinta del mismo objeto

Sin embargo, minutos después en ‘Ya son las ocho’ de Sonsoles Ónega, Rosa Benito y Gloria Camila han comentado el programa en homenaje a ‘La más grande’. La que fuera cuñada de Rocío Jurado ha hablado sobre estos objetos a los que se ha referido Rocío Carrasco y ha asegurado que ella también tiene la pulsera de la que habla Rociito. «Esa la viví yo, no se la regaló Pedro, se la regaló Mili y se la tiró al escenario. Se la puso y se la quité yo el día que se fue y se la di a Rocío», ha dicho dando una versión muy diferente a la que ha contado Rocío Carrasco. «¿Sabes qué pasa? Cuando yo le quité esa pulsera vi que si que era su último viaje. Su última gala, su último concierto y su última vida», ha explicado Rosa Benito. La que fuera peluquera no ha podido evitar emocionarse al recordar todas las vivencias que tuvo con la Jurado.