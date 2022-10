La segunda entrega del documental de Rocío Carrasco está removiendo viejas rencillas familiares. La protagonista está aclarando distintos temas también los que conciernen a la herencia de la ‘más grande’. Un asunto controvertido que ha distanciado al clan de la recordada Rocío Jurado. Rosa Benito ha querido pronunciarse a través de su perfil de Instagram publicando un demoledor mensaje.

La colaboradora ha compartido una instantánea en la que posa en actitud cómplice junto a su exmarido, Amador Mohedano, y la hermana de este, Gloria. De fondo se observa una enorme imagen de Rocío Jurado. Rosa Benito añade el siguiente comentario: «Al final de todo lo tuyo, lo único que queda es: ‘Mi abuela Rocío’, ‘Los Naranjos’ y la nave de mi hijo. Tu ahijado. Lo demás se ha esfumado». Un claro recuento de la generosa herencia que dejó la artista a su familia y las propiedades que aún siguen en el seno del clan.

Rosa Benito no se calla

La colaboradora está viviendo en su propia piel la repercusión mediática de las declaraciones de su sobrina. Rocío Carrasco afirmó recientemente su intención de emprender acciones legales contra Rosa Benito al poner esta en duda la autenticidad de los documentos que mostraba en su docuserie. Por su parte, Rosario Mohedano también ha hablado del tema. En declaraciones a la revista SEMANA ha afirmado estar sorprendida. “Jamás me ha dicho a mí lo que ahora está contando. Ella a mí siempre me ha hablado muy bien de mi familia, pero ahora sin decirme nada, a pesar de que nosotras teníamos contacto cuando ella estaba grabando su primera docuserie, de repente, veo que está contando la historia con muchos aspectos que no son así.

En el próximo capítulo, Rocío Carrasco hablará largo y tendido del testamento de Rocío Jurado. La hija de la artista fue declara heredera universal y los distintos miembros del clan recibieron una parte de la herencia. Para Amador y sus hijos se destinó una nave industrial, para Ortega Cano la finca ‘Yerbabuena’, usufructuario de algunos bienes y el 50% de la ganadería. Para Juan de la Rosa, amigo íntimo y secretario de la artista, dejó un dúplex en Chipiona, para Gloria Mohedano la casa ‘Mi abuela Rocío’ y la finca ‘Los Naranjos’ que también compartía con su hermano Amador. Mientras que la residencia de La Moraleja debía venderse en un año y los beneficiaron serían los tres hijos de la cantante: dos partes para Rocío, otra para Gloria Camila y otra para José Fernando.

Las declaraciones de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha acusado a la familia de no estar satisfecha con el testamento. «No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar». Rocío Carrasco también heredó un apartamento en Miami, una finca cerca de Chipiona llamada ‘El Administrador’, las joyas y vestidos de Rocío Jurado y los derechos de todos sus trabajos artísticos de la cantante, en total, 27 discos y 9 películas. «También tuve que aceptar las hipotecas a las que tenía que hacer frente para hacer la aceptación de herencia. Yo que soy la heredera universal tengo que hacerme cargo de todas las deudas de la herencia. Eso es por ley y yo me hago cargo».