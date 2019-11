Romina Belluscio y Guti están pasando por una de las mejores etapas de su vida. La pareja que lleva ocho juntos, viven su relación como si fuera el primer día. Tanto es así que, la presentadora ha aprovechado el cumpleaños del exfutbolista para gritarle a los cuatro vientos lo mucho que le quiere.

«Hoy hace 43 🎂 años nació el amor de mi vida @guty14haz, mi amigo, marido, y el mejor padre del mundo mundial!!!!! nunca dejas de luchar ,Te amo y Te admiro marido mío!!!❤️🎈🎂 #happybirthday #weloveU», escribía la argentina junto a una retahíla de románticas imágenes en la que demuestran que están más enamorados que nunca. Ante esta declaración de amor, el que fuera jugador del Real Madrid ha querido contestarle con mucho cariño: «Gracias mi vida, te amo con locura».

La pareja está acostumbrada a dedicarse románticos mensajes a través de sus redes sociales. «Te amo, amor mío», «Te amo diosa«, «Gracias por todo mi amor», son solo algunas de las preciosas frases de amor que se han dedicado.

Hace unos meses, Arantxa de Benito se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para romper su silencio y hablar de la inexistente relación que mantiene con el que fuera su marido. «Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida… Que haya decidido apartarse de su familia y de su sangre, porque ya tiene otra nueva…. Guti cumplía como padre hasta que empezó con Romina. No es un padre ausente, es un padre poco presente», relataba.