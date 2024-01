Romina Belluscio: último parte de salud en su batalla contra la enfermedad que padece

Vídeo: Instagram @rominabelluscio11

Romina Belluscio no ha podido empezar el año con mejor pie. La modelo ha compartido con todos sus seguidores los últimos resultados médicos sobre la evolución de la enfermedad que padece. Fue el pasado mes de noviembre cuando saltaban todas las alarmas por su estado de salud. La argentina difundía una fotografía de ella en el hospital y hablaba abiertamente sobre su diagnóstico. Tras meses de pruebas y consultas, era diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una dolencia que afecta a diferentes órganos. "Se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia. La bacteria en su primera etapa me atacó de forma muy agresiva, entre mis síntomas se incluían: la fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarme, ansiedad, insomnio, estatus migrañosos, dolor articular, debilidad muscular, e intolerancias alimenticias varias. Todas muy dispares y para 'volverse loca'", contó en ese momento.

Ahora, la mujer de Guti ha vuelto a reaparecer en sus redes sociales para trasladar una gran noticia: "Hoy mi cuerpo está libre de Borrelia y no puedo estar más feliz", ha publicado. Han sido meses muy duros para la maniquí en los que no ha dudado en rodearse de sus seres queridos, su mejor medicina, como ella misma ha explicado. "Fueron tantos los factores necesarios pero mencionaré algunos,(el entorno). Rodéate de gente positiva. Si puedes apóyate en tu familia", ha explicado. Romina Belluscio, que acaba de volver de Bruselas donde se ha sometido a un tratamiento, ha asegurado que, aunque todavía tiene camino por delante, su situación es más que favorable. "Quiero deciros que no estáis solos. Sé lo difícil que es. Hay días que cuesta más, pero recuerda que es un proceso que necesita tiempo y mucha disciplina para empezar a sentirte mejor. Por favor no seas exigente contigo. Estás haciendo todo lo que puedes y eso es más que suficiente. No abandones la batalla", ha sentenciado.