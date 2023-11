Romina Belluscio relata su dura lucha contra una enfermedad: "Las bacterias se alojaron en mi cerebro y corazón"

Romina Belluscio se convertía en protagonista hace unas semanas después de que tanto ella como su marido, Guti, causaran baja en el bautizo del hijo de Zayra Gutiérrez. Una vez acabada la polémica, la argentina vuelve a estar en el punto de mira después de que ella misma haya revelado que sufre una horrible enfermedad con la que lleva luchando varios años. En concreto, ha publicado algunas imágenes en la que le vemos en el hospital sometiéndose a varias pruebas.

"Mi batalla con la enfermedad de Lyme", así titulaba Romina Belluscio a su testimonio acerca de cómo ha vivido estos últimos años después que una garrapata le picara. La argentina ha querido hacer público este testimonio para concienciar a todos aquellos que piensan que "eso no me va a pasar". "Existe y pasa", asegura. La mujer de Guti se remonta a hace tres años, momento en el que comenzaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad que es poco conocida en España. "Se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia, es una enfermedad multisistémica, conocida también como 'La gran imitadora'. La bacteria en su primera etapa me atacó de forma muy agresiva, entre mis síntomas se incluían: la fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarme, ansiedad, insomnio, estatus migrañosos, dolor articular, debilidad muscular, e intolerancias alimenticias varias. Todas muy dispares y para 'volverse loca'", cuenta.

Romina Belluscio explica que durante dos años visitó docenas de médicos por toda España y ninguno consiguió darle un diagnóstico. Algo que provocó que su salud se resintiera. "Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago, dejando mi sistema inmunológico a cero, y creándome muchas coinfecciones, hasta el punto de pasar días sin poder levantarme de la cama a causa de los intensos dolores y, cuando lo conseguía necesitaba treinta minutos para ponerme de pie… Esta primera etapa coincidió en parte con el post parto de mi bebé, entonces para los médicos todos los síntomas eran del post-parto", revela.

La lucha de Romina Belluscio por recuperar su vida

Finalmente, la mujer de Guti recuerda que en un clínico de Madrid consiguió dar con el diagnóstico y fue entonces cuando pudo empezar a luchar "para recuperar mi vida". "Hoy día, sigo mi lucha en la recuperación de esta enfermedad, manteniendo mis tratamientos en Bélgica, cuidando muchísimo mi descanso, mi alimentación orgánica, siempre que puedo, manteniendo los niveles cortisol bajos", admite. De la misma forma, Romina explica que los ejercicios de fuerza son fundamentales en su recuperación. También pide más investigación para conseguir una cura "que sea accesible y asequible para todo el mundo".

Por supuesto, Romina también ha tenido palabras de agradecimiento para su marido, quien no le ha soltado la mano en todo este proceso. "Los años previos al diagnóstico con tantos síntomas, fueron los más desafiantes de mi vida, fue una época de muchísimo aprendizaje y sobre todo de agradecimiento a mi marido, @guty14haz por no soltarme nunca de la mano, a mis hijos, por su amor y comprensión y a mi familia, por estar siempre cerca", escribe.