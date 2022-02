La relación entre Kiko Matamoros y Marta López va cada día mejor. Ya han pasado tres años desde que sus caminos se cruzaran y desde entonces se han convertido en inseparables. Cuando empezó su idilio, nadie daba un duro por ellos. La diferencia de edad entre ambos (él es 20 años mayor que ella) hacía presagiar que su historia tendría un corto recorrido. Pero nada más lejos de la realidad. El colaborador y su novia han demostrado que el vínculo entre ellos es sólido. Y ahora que los dos suman 36 meses de felicidad en su vida conjunta, la modelo e ‘influencer’ ha dedicado unas bonitas palabras al madrileño.

«Hoy hace tres años que conocí a la persona con la que decidí compartir mi vida», arranca diciendo a través de Stories en su perfil de Instagram. «En las buenas y en las malas. Te amo». Sus líneas, que acompaña con una foto de ambos durante unas vacaciones en la playa, terminan así: «Me queda mucho por demostrarte, mucho por darte. Gracias por dejar que lo haga».

Kiko Matamoros, el mayor apoyo de Marta López tras los insultos que ha recibido en las redes sociales

El colaborador de ‘Sálvame’ no ha compartido ningún post hasta la fecha para corresponder el gesto de su chica. Pero lo cierto es que no hace falta que lo haga. Porque cada vez que interviene en el programa de Telecinco y le preguntan por su chica se deshace en halagos hacia ella. Hace unos días, sin ir más lejos, lanzaba unas durísimas palabras contra quienes la han atacado en las redes sociales y se han metido con su físico. «Al final el hecho de recibir descalificaciones, más o menos lo sobrellevas, ¿no? Pero yo creo que tiene que pensar que son más positivos, infinitamente más, los comentarios que le dan su apoyo y la quieren, que los negativos», ha confesado. «Yo el consejo que le he dado es que tiene que ser psicológicamente fuerte y no hacer caso de estas cosas».

Matamoros revelaba, además, que su hermano Coto Matamoros está detrás de los insultos que recibe Marta López en Instagram. «A ver si nos vemos algún día y que sea pronto», amenazaba. Lleva «muchos años» sin verlo, pero está seguro de que ha acosado a su pareja, ya que en su día hizo lo mismo con su ex, Makoke, según ha apuntado. Por eso le ha lanzado un mensaje: «Eres un perdedor sucio y cobarde».

Al margen de polémicas, la pareja vivía una noche feliz día atrás en la fiesta que celebró Marta por su 25 cumpleaños. A la cita no acudió Laura Matamoros, lo que hizo a algunos dudar de si la relación entre ellas atraviesa un mal momento. No es así. Y el propio Matamoros se ha encargado de explicar los motivos por los que su hija no fue a la celebración de su novia.