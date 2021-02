Kiko Matamoros ha felicitado a su pareja, Marta López, quien acaba de cumplir 24 años. El colaborador ha utilizado sus redes sociales para ponerse romántico

Aunque Marta López hace algunas semanas desveló que no sabía dónde tenía la cabeza y que casi se olvida de su cumpleaños, su 24 aniversario por fin ha llegado. La modelo acaba de cumplir años y lo hace en un excelente momento a nivel sentimental y profesional, pues en ambos sentidos no le puede ir mejor. Se acaba de mudar con su pareja a un palacete del siglo XVIII en pleno centro de Madrid, un cambio con el que los dos están encantados, aunque es cierto que a la joven le está costando acostumbrarse. Se desconoce todavía el plan por el que se decantarán ella y Kiko para celebrar por todo lo alto este gran día, lo que sí se sabe es la preciosas palabras que ha utilizado el colaborador para gritar a los cuatro vientos todo lo que quiere a su chica. En sus redes sociales y con una fotografía muy romántica de ambos, Kiko Matamoros ha felicitado a la maniquí con un escueto, pero especial mensaje en su Instagram.

«¡Feliz cumpleaños, Marta! Gracias por hacerme tan feliz. Te adoro», ha escrito el tertuliano junto a dos corazones. Una felicitación que sus seguidores han aplaudido y a la que todavía no ha contestado la joven. A pesar de que les separan más de cuatro décadas, para ellos la edad siempre ha sido una cifra sin importancia y jamás ha sido un escollo, lo que demuestra que le unen otras muchas cosas que nada tienen que ver con ello. De hecho, el propio Kiko revelaba a SEMANA hace muy poco sus intenciones de convertirse en padre junto a Marta López, siendo su plena intención la de formar una familia con ella. Están felices, aunque hace tan solo unos días Marta López explicó que no tenía ganas de nada. De este modo, confirmó que su vida no es perfecta, que a veces tiene malos días, eso sí, trata de ser positiva pese a todo.

Por parte de su madre, Marta López también ha recibido una felicitación muy especial. «Feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo, sigue el camino de tu corazón, eres muy bonita», ha escrito su progenitora, un texto que la modelo ha querido compartir en sus stories. Quienes todavía no le han felicitado públicamente han sido los hijos de Kiko Matamoros, con los que tiene una buena relación y quienes están encantados, según ha dicho el colaborador de ‘Sálvame’, con que Marta esté con su padre. El comunicador está mucho más tranquilo desde que son pareja, lleva una vida más pausada y han logrado recuperar la relación que tenían en el pasado, lo que les hace muy feliz. Por el momento, uno de sus primeros planes ha sido entrenar desde casa y es que la joven se cuida al máximo, ya que es su trabajo, por lo que ni siquiera el día de su cumple se salta su rutina.