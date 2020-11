Gloria Camila ha compartido un romántico mensaje dedicado a su novio, David, y ha aprovechado para mandar algún que otro zasca a su ex, Kiko Jiménez

Gloria Camila se ha puesto romántica en su última publicación de Instagram. Desde que descubrimos a su nueva pareja, un joven llamado David, la hija de Rocío Jurado, está más feliz que nunca después de su tormentosa ruptura con Kiko Jiménez. Tal y como ella misma ha contado, está mucho más tranquila y relajada. La joven ha querido agradecer a su pareja el comportamiento que tiene con ella y asegura que está más enamorada que nunca. A pesar de que Gloria ha intentado llevar esta relación con mucha más discreción que la anterior, también quiere declararle su amor públicamente.

Lo ha hecho con una publicación en la que aparece una divertida fotografía de los dos y el siguiente texto: «No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental …Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho.», comienza diciendo. Y añade lo siguiente: «Una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege».

Las bonitas palabras que Gloria Camila le dedica a su novio

La joven ha querido seguir agasajando tanto a David como la actitud que él tiene con ella, dando a entender que sus anteriores parejas no eran así. «Siempre está para mi, siempre está preguntándome como estoy, como ha ido mi día , si me apetece hacer cosas … Son detalles pequeños, pero detalles que marcan mucho la diferencia», continuaba diciendo. Gloria Camila ha querido dedicarle estas bonitas palabras un día al uso, sin fechas especiales ni fechas señaladas: «Hoy sin motivo alguno me apetecía decíroslo, no son mis mejores momentos, y él está, me apoya, y me anima».

Para Gloria Camila encontrar la estabilidad al lado de su novio ha supuesto un punto de inflexión de su vida y está más enamorada que nunca. «Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo lo más importante, sé que me ama». No ha querido terminar la publicación sin dedicarle unas palabras de agradecimiento a su novio: «Por eso David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida. Gracias, gracias y gracias ♥️».

Son contadas las ocasiones que hemos visto a Gloria Camila hacer público un romántico mensaje a su novio, David. A pesar de que nunca ha escondido la relación, ha querido ser cauta a la hora de publicar imágenes con él en las redes sociales. Hay que recordar que la pareja ya ha cumplido su primer aniversario como novios, fue el pasado mes de octubre, y están viviendo en un sueño. Repasamos algunos de los momentos más bonitos de la pareja y de los que hemos podido ser testigos gracias a Gloria Camila. ¡Qué viva el amor!