Rodrigo Sancho, sobre el caso de Daniel Sancho: "Estoy agotado"

Rodrigo Sancho, tío de Daniel Sancho y hermano del actor Rodolfo Sancho, ha expresado su cansancio y saturación ante el constante asedio que asegura sufrir delante de su casa. Hace poco, Rodrigo fue abordado por los medios que esperaban obtener declaraciones sobre Daniel. Sin embargo, en lugar de entrar en detalles o proporcionar información, Rodrigo ha expresado abiertamente su deseo de distanciarse y centrarse en su vida privada.

Al ser preguntado sobre cómo estaba llevando el tema del asesinato en manos de su sobrino, Rodrigo ha respondido con sinceridad evidente: "Voy a intentar seguir un poco con mi vida, si no os importa". Ante la insistencia sobre el tema de Daniel, Rodrigo es claro: "No te voy a contestar nada, no por falta de educación, pero es que estoy agotado de verdad". ¡Dale al Play para ver el video!

Europa Press

Rodrigo Sancho siente una presión tan intensa que admite no estar pendiente de todo lo que se publica en la prensa: "No tengo ni idea, de tanta información estoy abrumado, no veo la televisión". Antes de desaparecer por la puerta, Rodrigo pide que se le deje un poco al margen de todo. "Intentad dejadme un poquito por favor".