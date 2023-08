Rodrigo Sancho: "Daniel Sancho ayudaba mucho a su abuela, estamos intentando suplir esa falta"

Rodolfo Sancho ha preferido permanecer en un segundo plano tras el escándalo de su hijo. Ha enviado dos comunicados y pedido perdón a la familia de Edwin Arrieta, asegurando que él también está destrozado. "Somos dos familias destruidas", decía en un mensaje enviado a la hermana del cirujano colombiano. Una terrible situación que ahora nadie se explica y que ha llevado al joven de 29 años a estar en una cárcel tailandesa a la espera de juicio. El último en pronunciarse acerca de cómo está la familia es Rodrigo Sancho, hermano del actor. Aunque no quiere entrar en detalles, sí que ha confesado la mágica relación que tenía Daniel con su abuela Noelia, a la que estaba tremendamente unido. Si bien a ella han querido protegerla y no contarle apenas nada del polémico caso que ha protagonizado su nieto, eso no quitan que sepan lo que le echa de menos.

Vídeo: Europa Press