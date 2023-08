El caso Daniel Sancho sigue dando mucho que hablar. El joven de 29 años degolló supuestamente a Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, tal y como confirman los resultados de la autopsia de su muerte. Rodolfo Sancho ha estado viviendo desde la distancia todo el caso, pero ahora ha encontrado el momento perfecto para hacer las maletas y poner rumbo a Tailandia, donde precisamente se encuentra ya la madre del joven, Silvia Bronchalo.

Ha sido su hermano el que ha confirmado este próximo viaje del actor. Allí se reencontrará con su hijo, Daniel Sancho, que sigue ingresado en la prisión de Koh Samui. "Sí, creo que sí. Bueno, creo que estaba arreglando...", ha comenzado explicando refiriéndose a los preparativos que está haciendo antes de poner rumbo a Tailandia. El hermano del actor no cree que Rodolfo pase primero por Madrid para hablar con ellos: "No lo creo porque es mucho viaje para él. Supongo que no pero no lo tengo muy claro". Desconoce si el actor ha podido hablar ya con su hijo: "No sé si puede comunicarse todavía la verdad". Lo que sí confirma Rodrigo es que su hermano está en contacto con Silvia quién ya ha podido visitar a Daniel: "Creo que sí, que están hablando entre ellos".

Vídeo: EUROPA PRESS.

Silvia Bronchalo lleva ya unos días en Tailandia. Lo primero que hizo al llegar fue visitar a su hijo, al que llevaba días sin ver, ya que Daniel Sancho se encontraba aislado para respetar así el protocoo Covid impuesto por las cárceles en este país. Su llegada al país asiático ha sido seguida de cerca por la prensa, y ya ha visitado la prisión de Koh Samui en varias ocasiones. Sin embargo, un inesperado giro ha surgido: resulta que los presos tienen prohibido recibir visitas de sus familiares durante el fin de semana.

Ya de nuevo metidos en la semana, los padres sí podrán ver a su hijo. Las visitas están restringidas a las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, y cada encuentro tiene una duración máxima de 15 a 20 minutos. Otro dato interesante es el proceso de selección de visitantes. Cada recluso, incluido Daniel, debe presentar una lista de 10 personas autorizadas para las visitas. Aunque los detalles específicos de la lista de Daniel permanecen bajo resguardo, se sabe con certeza que entre los nombres figuran los de sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, que visitará por fin a su hijo en los próximos días.