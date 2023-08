Rodrigo Sancho se rompe al hablar de su sobrino, Daniel Sancho

La familia de Daniel Sancho está destrozada. No es para menos. El joven de 29 años ha sido acusado por el Tribunal Provincial de Koh Samui, Tailandia, como autor del homicidio premeditado de Edwin Arrieta y el ocultamiento y sustracción de sus partes del cuerpo para encubrir su muerte. Esto después de que él mismo confesara el crimen el pasado sábado 5 de agosto. No están siendo días fáciles para sus seres queridos. Así lo ha evidenciado desde que saltara la noticia Rodrigo Sancho, hermano del actor y tío del chef español. Siempre muy educado y amable con la prensa que se agolpa a las puertas de su domicilio, ha desvelado más detalles sobre cómo están viviendo esta situación. No ha podido evitar las lágrimas al acordarse de su sobrino: "Le he limpiado el culo cuando era un bebé", ha confesado.

Rodrigo Sancho: "Es una pesadilla"

Mientras Rodolfo Sancho, se ha trasladado a territorio tailandés para seguir de cerca el caso de su hijo, el resto de miembros de su familia continúa con su vida 'normal' en España como bien pueden. No salen de su asombro, como ha manifestado Rodrigo en numerosas ocasiones. Nadie que conociera a Daniel, en prisión provisional desde el lunes 7 de agosto, puede creer que haya perpetrado un crimen de estas características. "Una auténtica pesadilla", son las palabras a las que más se remite el tío del joven, portavoz involuntario de la familia Sancho en estos durísimos momentos.

Su hermano, del que no se sabe nada desde que aterrizara en Tailandia, previsiblemente, el lunes, emitió un escueto comunicado tras conocerse la confesión de su hijo. El reputado actor ha pedido el "máximo respeto" para él y su familia entendiendo que son "momentos delicados y de máxima confusión" para los Sancho.

En el breve texto, Rodolfo también se dirigió a los medios de comunicación con el objetivo de que "se abstuvieran de emitir cualquier juicio precipitado". También pidió que no se publicaran informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".