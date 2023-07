Rodri Fuertes y Marta Castro, la nueva (e inesperada) pareja del verano

Del mismo modo que Adara Molinero parece haber encontrado el amor junto a Bosco Martínez-Bordiú, su ex ha hecho lo propio de la mano de Marta Castro. Muchos fueron los rumores que apuntaron a que el exconcursante de Gran Hermano había retomado su relación con Beatriz Retamal después de haber estado inmerso en un romance intermitente de dos años con la subcampeona de Supervivientes. Algo que finalmente no ha sucedido, habiendo el influencer dejado atrás sus amoríos del pasado para centrarse en la ex de Fonsi Nieto, con quien no ha tenido reparo en dar rienda suelta a su pasión.

En las últimas semanas, el madrileño y la creadora de contenido han protagonizado varias citas en la capital en las que han demostrado que poco o nada les importa la presencia de los medios de comunicación a su alrededor. Tanto es así, que ambos ya han acudido de manera conjunta a un centro comercial de Madrid, visita a la que pusieron el broche de oro cenando en un restaurante de sushi en el que derrocharon complicidad incluso llegando a besarse. Unos minutos más tarde, la nueva pareja del verano se subió al mismo coche para poner rumbo a sus respectivos hogares hasta volver a verse de nuevo. Y es que, otra de sus quedadas tuvo lugar en la terraza de un conocido hotel de la ciudad mencionada, a la cual llegaron por separado y de la que se fueron al día siguiente del mismo modo, pasando así la noche juntos.

En las imágenes plasmadas en Lecturas puede verse que Rodrigo y Marta no dejaron de besarse durante todo su encuentro, sonriéndose mientras se miraban e inmortalizando esta romántica estampa con un selfie que, por ahora, ninguno de los dos ha compartido en sus respectivas redes sociales. De esta manera, ambos demuestran que prefieren no dar pasos en falso y que su historia de amor esté plenamente afianzada antes de pregonarla a los cuatro vientos dentro del universo 2.0.

Rodrigo Fuertes y Marta Castro: portazo al pasado a golpe de amor

Si algo ha quedado claro a raíz de esta publicación es que en la mente de Rodrigo Fuertes ya no suena el nombre de Adara. Fue hace un año cuando el emprendedor puso punto final a su noviazgo con la de Alcobendas pese a haber sido uno de los más sonados dentro del panorama nacional. Del mismo modo, Marta Castro puede presumir de haber recuperado la ilusión sentimental junto a él tras haber roto su relación con el ex de Alba Carrillo.