Rodolfo Sancho se topa con nuevas (y fuertes) medidas de seguridad en la cárcel de su hijo Daniel

Para Rodolfo Sancho su segunda visita a Tailandia poco se asemeja a la primera. El actor viajó en el mes de septiembre junto a sus abogados para reencontrarse con su hijo, Daniel Sancho, un encuentro tras el que se confesó con la prensa. Rodeado de medios de comunicación dio sus primeras declaraciones y aseguró "que no se conseguiría ni una lágrima por su parte". Estas palabras provocaron que le tildaran de "prepotente", una reacción por la que él incluso pidió disculpas. Más de un mes después de aquello, Rodolfo ha vuelto al sudeste asiático, eso sí, entre fuertes medidas de seguridad.

¿Cómo se ha evitado que se grabe a Rodolfo Sancho en la cárcel en la que está su hijo, Daniel Sancho?

El actor ha regresado al centro penitenciario en el que permanece su hijo desde principios de agosto. Ha permanecido dos horas y media en su interior y ha hablado por teléfono tras su encuentro, pero no con la prensa. De hecho, las cámaras no han podido acceder a la puerta principal de la cárcel de Koh Samui, ni apenas grabar lo que allí estaba sucediendo. "Ha sido más difícil captar su imagen porque han ampliado los controles y no nos dejan pasar de la garita de control", ha explicado la periodista de 'Vamos a ver' en Telecinco. Consciente del interés que iba a suscitar su visita, Rodolfo ha preferido acceder directamente un coche que tuviera las lunas tintadas, evitando así una fotografía antes de ver a su hijo, Daniel Sancho.

Lo que quizás no imaginaba Rodolfo Sancho es que sería inmortalizado del mismo modo. Vestido de forma sport y mientras parecía enviar audios, el hijo de Sancho Gracia se ponía en contacto con su entorno para contarle cómo está el chef tras varios meses entre rejas. Una visita que, por cierto, coincide con el informe emitido por la Fiscalía. La autoridad tailandesa ha elaborado un documento en el que coincide con la postura de la policía y acusa directamente a Daniel Sancho no solo de "asesinato premeditado", sino también de "ocultación de su cuerpo". Esto solo enturbia el futuro del joven de 29 años, aunque su equipo legal trate de pelear para que no sea condenado a pena de muerte.

Daniel Sancho sale de prisión por segunda vez

Daniel Sancho salió por primera vez de la cárcel el pasado 5 de octubre para comparecer ante el juez en el tribunal de Samui, al Sur de Tailandia. Se le extendió la prisión provisional, pero esta ni mucho menos será la última que lo haga antes de su juicio por la muerte de Edwin Arrieta. Todo está previsto para que sea este jueves 26 de octubre cuando en las Cortes se le lean los cargos a los que se enfrenta Daniel Sancho, un duro momento en el que podría estar acompañado por su padre. Quién sabe si entonces también estará a su lado un abogado tailandés o, por el contrario, tenga a un letrado de oficio.

Cabe señalar que Daniel Sancho está en prisión provisional desde el día 7 de agosto tras confesar el asesinato y el posterior descuartizamiento del cirujano colombiano. Para este tipo de delitos el Código Penal Tailandés suele ser contundente, tanto es así que llevan de la mano "la pena de muerte", aunque en muchos casos se conmute por la cadena perpetua.

Pero, ¿cómo ha sido el encuentro padre e hijo en su segunda visita? Aunque la emoción siempre está presente, Rodolfo Sancho se ha mostrado tranquilo tras ver a Daniel Sancho en prisión. "Ya se han reencontrado padre e hijo después de un mes y medio. Ha llegado a las 13:15 horas del mediodía (hora española) y acompañado por su asesora legal en Tailandia. Lo hace en una semana clave y no ha hecho ningún tipo de declaración", han explicado en Telecinco. Quizás esté en contacto con sus abogados, quienes deben trabajar día y noche para elaborar una estrategia que minimice la pena de Daniel Sancho si finalmente es condenado.

El contrainforme de los abogados de Daniel Sancho

Fue hace tan solo unos días cuando presentaron un informe para tratar de demostrar que Daniel no había planeado la muerte de Edwin Arrieta, varias páginas que leyó la Fiscalía de forma concienzuda y que parecen no haber sido suficientes para exculparle. En un dossier donde analizan cada uno de los productos que Daniel Sancho compró antes de la muerte del cirujano colombiano, aseguran que "se deben a su condición de chef y seguidor de la cocina tailandesa". En él, además, se explica que no se ha encontrado ticket de la sierra que se atribuye a Daniel Sancho. "La utilización de este tipo de sierras en la cocina tailandesa es muy amplia", aseguran en las páginas en las que se trata de defender a Daniel. No es el único detalle en el que se repara, pues también hacen hincapié en el cuchillo con el que el hijo del actor se hizo antes de la muerte de Edwin Arrieta. "El cuchillo que la Policía nos enseña se corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina", deslizan. Una afirmación que tratan de sostener aportando pantallazos del nieto de Sancho Gracia en Youtube, imágenes donde el joven manipula alimentos con un cuchillo de dimensiones y características muy similares.