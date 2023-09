Rodolfo Sancho: su única respuesta a la prensa a su llegada a Madrid

Rodolfo Sancho ha aterrizado a primera hora de la mañana de este domingo, 10 de septiembre, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Tailandia. El actor abandonaba el país asiático tras una intensa semana en la que ha visitado a su hijo, Daniel Sancho, en tres ocasiones en la prisión de Koh Samui. Una nube de reporteros y cámaras de televisión recibían al intérprete quien ha evitado hacer declaraciones. Tan solo ha contestado a una pregunta con un escueto no. Dale al play para ver el vídeo.

Vídeo: Europa Press

Se ha comentado que el motivo de la brevedad del viaje de Rodolfo Sancho está vinculada a que su presencia perjudique en el caso de Daniel Sancho. La fuerte presión mediática podría estar generando cierto malestar. A su llegada a Madrid, uno de los reporteros le preguntaba por la imagen que desde España se tiene de las cárceles tailandeses y si se estaba intentando blanquear al país. El protagonista de 'El Ministerio del Tiempo', visiblemente cansado, negaba rápidamente. Esta ha sido la única respuesta que los periodistas reunidos en el aeropuerto han conseguido de él. El actor, acompañado por el abogado Marcos García Montes, ha recordado que no iba a hablar y ha trasladado las preguntas a los portavoces que ha nombrado la familia: Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás.

La intensa semana de Rodolfo Sancho

El intérprete no ha coincidido con su expareja, Silvia Bronchalo, en Tailandia, al menos de forma pública. La madre de Daniel Sancho llegó a Tailandia a mediados del mes de agosto y todo parece indicar que permanece allí. La visita de Rodolfo Sancho se ha demorado un mes desde que su hijo fuera detenido y, posteriormente, ingresara en la cárcel de Koh Samui por el crimen del colombiano Edwin Arrieta quien, según la autopsia, murió degollado. No solo ha acudido a la cárcel también ha mantenido distintos encuentros con la policía y ha visitado el juzgado.

Poco antes de abandonar Bangkok, Rodolfo Sancho atendía a los micrófonos de la agencia Efe. "Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo. Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país". Asimismo, subrayaba que su hijo está bien cuidado y alimentado. El chef, de 29 años, continúa en la zona de enfermería de la cárcel debido a un problema de salud, tiene una hernia discal. El director del centro reconoció que permanecería allí hasta que su estado físico y psíquico estuviera al cien por cien.