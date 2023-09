Rodolfo Sancho, 'trending topic' tras sus inesperadas declaraciones

Todos esperábamos las primeras palabras de Rodolfo Sancho a su llegada a la cárcel de Koh Samui (Tailandia) para visitar a su hijo. Daniel Sancho está retenido desde el pasado 7 de agosto, a la espera de juicio, por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Su padre ha llegado a la isla un mes después de que se conociera el brutal crimen que, todavía, tiene conmocionada a la opinión pública. La expectación era máxima. Sin embargo, sus inesperadas declaraciones han caído como un jarro de agua fría para quienes esperaban algún tipo de 'disculpa' por lo ocurrido. "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente", ha asegurado con rotundidad. Tras esta, su primera comparecencia ante las cámaras, el actor ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales, hasta el punto de convertirse en 'trending topic'. Esto son los mensajes que se han ido sucediendo a lo largo del día.

Twitter trina contra Rodolfo Sancho por la forma en la que ha decidido encarar su primera declaración pública

El padre del asesino confeso del colombiano de 44 años llegaba a la prisión de Koh Samui, aparentemente tranquilo, ocultando el rostro tras unas gafas de sol. Ha sido después de visitar a su hijo y estar reunido con él durante tres horas, cuando se ha acercado a la prensa. "Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, eso no soy yo. No van a conseguir lágrimas de mí", decía en otro momento de su pronunciamiento.

La reacción de los usuarios en Twitter no se ha hecho esperar. Mientras algunos defendían la postura de Rodolfo y se ponían en su piel, entendiendo que no es un momento fácil, buena parte de los comentarios han hecho alusión a su "soberbia". "Me dan muchísima rabia las críticas que está recibiendo Rodolfo Sancho por estas declaraciones. Cuando vuestro hijo descuartice a una persona. Cuando tengáis que ir a Tailandia donde la policía ha pedido la pena a muerte para él. A ver como de acertados estáis vosotros", escribía uno de los pocos defensores del intérprete en redes.

El padre de Daniel Sancho confirma que no va a hablar más

De hecho, es difícil encontrar comentarios positivos entre tanta opinión negativa. Como apuntamos más arriba, Rodolfo se ha convertido en 'trending topic' por sus "desacertadas" palabras, que es cómo las han definido la mayoría de usuarios de Twitter, entre otros calificativos menos amables. "Rodolfo Sancho, papá de Daniel Sancho hace sus primeras declaraciones. Y nos deja a todos atónitos... Poco más y te sientes en la necesidad de pedirle disculpas por algo... Soberbia en estado puro", compartía una tuitera. "Rodolfo Sancho, de caer bien a caer fatal por su prepotencia y chulería. Entiendo que esté harto de la prensa, aunque han blanqueado siempre a su hijo. Pero con no hablar ya estaría", añadía otro. "Tu hijo es un asesino confeso. La desgracia ,desde luego, es para la familia de la víctima", sentenciaba otro.

Estos son solo algunas de las publicaciones que se pueden leer en Twitter con tan solo profundizar un poco en la red social. En principio, Rodolfo Sancho no tiene planeado hacer ninguna declaración más. Como él mismo ha manifestado, ni va a hablar, ni va a responder ninguna pregunta que él considere personal.