Rodolfo Sancho ha acudido a la cárcel a ver a su hijo. Es la primera vez que el actor ha podido tener a Daniel Sancho cara a cara tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. El español se encuentra en la prisión de Koh Samui (Tailandia) desde el pasado 7 de agosto, donde ha recibido la visita casi diaria de su madre Silvia Bronchalo. Ahora le toca el turno a su padre, quien a su salida del centro, ha ofrecido sus primeras declaraciones ante las cámaras. La expectación era máxima y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto. Con eso he dicho suficiente", sentenciaba. Pero eso no ha sido lo único que ha dicho. El actor madrileño ha hecho una sorprendente petición que ha sentado como un jarro de agua fría a los reporteros ahí presentes.

Las inesperadas y contundentes primeras declaraciones de Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho rompía su silencio este miércoles tras visitar a su hijo. Acompañado de su abogado, Marcos García Montes, ha mantenido una reunión de cerca de tres horas con Daniel. El actor de 'El Ministerio de El Tiempo' no ha querido referirse en ningún caso a cómo ha ido la conversación. Sí, en cambio, sobre cómo está viviendo él esta situación. "Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, eso no soy yo. No van a conseguir lágrimas de mí", aseguraba.

Muy contundente, Rodolfo ha dejado claro en varias ocasiones que no piensa responder preguntas personales. De hecho, al ser inquirido por cualquier cuestión relacionada con el crimen perpetrado por su vástago, asumía la misma postura: "Eso es personal", sentenciaba. El madrileño de 48 años ha asegurado que no va a hablar más durante su estancia en Tailandia, que se prevé corta. De acuerdo con su letrado, estarán en la isla hasta el sábado. Será entonces cuando, previsiblemente, volvamos a ver a Silvia Bronchalo retomar sus visitas a la cárcel. En principio, la madre del asesino confeso del cirujano colombiano no ha abandonado el país.

En enfado más que evidente del padre de Daniel Sancho con algunos medios

Apunto de subirse al coche que le esperaba a la salida de la cárcel de Koh Samui, Rodolfo Sancho ha tomado nuevamente la palabra. Es entonces cuando ha compartido la contundente petición que ha dirigido directamente a los reporteros con los que acaba de hablar. "Os recomiendo y os agradecería que os fuerais", les ha pedido, muy serio. El actor no está contento con la cobertura que algunos medios de comunicación están haciendo del caso de Daniel y así se lo ha hecho saber.

Una postura que ha corroborado el abogado García Montes cuando le han preguntado sobre la emisión de la confesión grabada de su defendido a la que ha tenido acceso el programa 'Y ahora Sonsoles'. En el vídeo, se puede ver a Daniel recreando con todo lujo de detalles la pelea que mantuvo con Edwin Arrieta en la lujosa cabaña de Koh Phangan. También se ha emitido la dura confesión del hijo de Rodolfo Sancho en la que habla de cómo trató de no dejar rastro en sus intentos por deshacerse del cuerpo. Un material que no ha gustado nada a la familia Sancho, a tenor de las indirectas del actor y sus letrados.

