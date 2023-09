Rodolfo Sancho sobre el caso de Daniel Sancho: "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto"

La detención de Daniel Sancho cayó como un jarro de agua fría en la familia. Nadie esperaba que no regresara de Tailandia, mucho menos que fuera capaz, según ha dicho él mismo, de asesinar y descuartizar a alguien. Los que menos imaginaban esta terrible situación son sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Casi un mes después de que el chef ingresara en prisión, el actor se ha reencontrado con su hijo en una visita de tres horas en la que han estado presentes sus dos abogados y una asistente tailandesa que ha contratado el equipo de defensa. Un cara a cara tras el que ha concedido sus primeras palabras frente a las cámaras y que ha tenido lugar a la salida del centro penitenciario de Koh Samui. Tras explicar que afronta lo sucedido con fortaleza, ha desvelado cómo pretende enfrentarse al caso de su hijo: "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto".

Rodolfo Sancho quiere dejar claro que no ha tirado la toalla y que en ningún momento se ha sentido abatido. No se ha dejado de mover desde que supiera el atroz crimen por el que su hijo estaba siendo investigado, ya sea contratando a abogados, portavoces o hablando con el círculo de Daniel. Una hoja de ruta que refleja el incesante trabajo que él inició hace más de 4 semanas en España y que ahora continúa en el país asiático. De hecho, desde que aterrizara allí el pasado 2 de septiembre no ha dejado de reunirse con personal de la Embajada Española, visitado comisarias y estudiado cuál será el futuro de Daniel antes y después de que llegue el juicio en el que se le juzgará.

Con voz firme y con un papel en el que tenía algunas anotaciones, Rodolfo ha ofrecido un discurso completamente diferente al que dio Silvia Bronchalo en su primera visita en la cárcel, un encuentro tras el que Daniel terminó con un ataque de ansiedad. "No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo... Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", espetaba.

Él ha sido quien ha confesado que Daniel se encuentra bien, un mensaje tranquilizador para sus seres queridos y que servirá para minimizar en cierto modo la preocupación que muchos de ellos tienen. Aunque no ha querido concretar cuándo volverá a España, se ha descubierto que podría ser este sábado 9 de septiembre cuando regrese y recupere la normalidad. Un viaje que realizaría tras tres visitas a su hijo, ya que tiene previsto volver a prisión tanto el jueves 7 de septiembre como el día 8, encuentros que también podrían durar 3 horas, el mismo tiempo que la primera.

