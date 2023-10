Daniel Sancho, desde el pasado mes de agosto, no ha dejado de estar en el punto de mira. El miércoles 25 de octubre se le comunicaba la peor de las noticias: la Fiscalía de Tailandia piensa exactamente igual que la policía. Ambos mantienen una acusación contra él por "el asesinato premeditado de Edwin Arrieta", lo que complica todavía más su futuro. Un escenario nada halagüeño que coincide con la segunda visita de Rodolfo Sancho al país del sudeste asiático. El mismo día de su llegada, el actor visitaba al joven de 29 años en la cárcel de Koh Samui, donde continúa en prisión provisional tras la muerte del cirujano colombiano. Este jueves ha acudido al juzgado donde el juez encargado del caso de su hijo debía leerle los cargos a este último. Esta es la cronología de todo lo acontecido desde el desembarco de Rodolfo en el país del sudeste asiático para acompañar a su hijo mayor.

Rodolfo Sancho permanecía dos horas y media en la cárcel donde está Daniel Sancho

El padre de Daniel Sancho ha viajado a Tailandia en una semana decisiva para su hijo. Durante más de dos horas y media Rodolfo Sancho permanecía en el interior del centro penitenciario. A su salida, el intérprete se dejaba ver con rostro serio y mientras mantenía una conversación por teléfono que evitaba que pudiera estar pendiente de otras cosas. Aunque ahora queda un gran trabajo por delante para los abogados de Daniel, de lo que no cabe duda es que podría ser condenado a pena de muerte si el juez opina como la Fiscalía y la policía de Tailandia, algo que su familia quiere evitar y pelear a toda costa. Cueste lo que cueste.

Daniel Sancho salía de prisión para que le leyeran sus derechos

La Fiscalía entregaba el miércoles 25 de octubre un informe en el que deja claro que acusa a Daniel Sancho de haber planeado el asesinato de Edwin y de además haber ocultado su cuerpo. El documento era entregado al tribunal de Samui cuatro días antes de que se cumpliera el plazo que tenían fijado para ello y en él coinciden en conclusiones con las autoridades tailandesas. Tras esto estaba previsto que los cargos le sean fueran leídos al nieto de Sancho Gracia el 26 de octubre en el tribunal de la isla. Una cita en la que estuvo acompañado por su padre y por un abogado de oficio.

Se atrasa el juicio en el que a Daniel debían leerle los cargos de los que se le acusa

Desde el pasado 7 de septiembre Daniel Sancho no contaba con abogado en su complicado caso. Recordemos que su letrado y Rodolfo Sancho rompieron su acuerdo. Un punto y final que dejó al chef sin representación legal en Tailandia. Aunque muchos se quedaron boquiabiertos, en la revista SEMANA quisimos ir más allá y entrevistamos al abogado, que nos dejó clara su postura. "Los jueces no le van a creer (...) Si no cambian de estrategia legal va a ser condenado a pena de muerte sí o sí. Mi preocupación es que Daniel quede en manos de alguien que pueda llevarle a la pena capital", deslizó a este medio Khun Anan.

Sin embargo, la cita con el juez ha dado un giro 'in extremis' en el último momento. Daniel Sancho se ha negado a declarar y a emitir palabra alguna. ¿El motivo? Que en la sala no había un traductor español. Esto para evitar posibles problemas de idioma a la hora de entender su complicado caso y los cargos de los que se le acusa. Aunque la Corte le ha propuesto la opción de que el traductor fuera online y entrara por videoconferencia, el hijo de Rodolfo Sancho se ha negado en rotundo. La cita ha debido trasladarse al próximo 13 de noviembre. Se desconoce si, para aquel entonces, el padre del asesino confeso de Edwin Arrieta estará a su lado acompañándole en persona.