Rodolfo Sancho rompe su silencio: "Estoy firme y tranquilo"

Rodolfo Sancho ha hablado por fin. Y lo ha hecho en primera persona. Si hasta ahora la familia de Daniel Sancho se había pronunciado a través de sendos comunicados enviados a los medios, ahora, el actor ha dado un paso más y se ha puesto en contacto un programa de televisión para contar cómo se encuentra.

"Muchas gracias por vuestra comprensión", dice Rodolfo Sancho

Ha sido el programa matinal de Antena 3, 'Espejo Público', el que ha logrado contactar con el intérprete. Un reportero del espacio, Álex González, lo ha contactado por teléfono y aunque en un principio no contestó la llamada, poco después respondió para agradecer el interés. "Una llamada muy breve en la que ha sido muy claro", ha destacado el periodista. Escueto, Rodolfo Sancho ha manifestado estar bien: "En estos momentos estoy firme y tranquilo. Me pondré en contacto contigo y agradezco vuestro cariño. Y muchas gracias por vuestra comprensión".

Este no es el primer 'movimiento' que hace Rodolfo Sancho públicamente. Hasta ahora discreto, tanto él como su familia no han aparecido delante de los focos, pero sí han manifestado lo que piensan sobre los trágicos hechos que se atribuyen a su hijo a través de dos escritos que han hecho llegar a la prensa. Este jueves, sin ir más lejos, la familia enviaba una nota en la que manifestaba su pesar. "Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia", decían en un escrito enviado a la agencia EFE por Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Sancho. "Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir", concluye el mensaje.

El actor se ha puesto en contacto con la hermana de Edwin Arrieta para pedirle perdón

El hijo de Sancho Gracia no solo ha hecho saber a la opinión pública que la familia no lo está pasando bien y que no desean inmiscuirse en un proceso que se adivina muy complicado. Además, se ha puesto en contacto con Darling, hermana de Edwin Arrieta, para pedirle perdón. "Hola Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas, Lo siento. No sé que ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando". Es el mensaje con el que, este jueves, el actor de la conocida serie 'Ministerio del tiempo' ha querido transmitir a los seres queridos del cirujano colombiano lo afligidos que están después de su trágica muerte.