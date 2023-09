La razón de peso que lleva a Rodolfo Sancho a abandonar Tailandia

Rodolfo Sancho llegó hace apenas una semana a Tailandia para rencontrarse con su hijo, Daniel Sancho. El joven está preso en la cárcel de Koh Samui a la espera de celebrarse el juicio por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta que él mismo confesó. El conocido actor ha podido ver al joven solo en tres ocasiones. Unas visitas que se han extendido más allá de los 15 minutos permitidos, según el protocolo de la prisión. Rodolfo volverá a España este sábado 9 de julio y cederá el testigo a Silvia Bronchalo que, de acuerdo con los medios de comunicación trasladados al país, todavía se encuentra en la isla. Este viernes se ha desvelado la razón de peso que ha llevado al intérprete de 'El Ministerio de El Tiempo' a abandonar Tailandia tras su escapada exprés.

Un viaje complicado para Rodolfo Sancho que inició con mal pie: "No van a conseguir lágrimas de mí"

El padre del asesino confeso del cirujano colombiano de 44 años visitaba a su hijo por primera vez el 6 de septiembre. A la salida del centro, se pronunciaba delante de las cámaras y compartía unas inesperadas palabras que muchos tacharon de "soberbias y prepotentes". "Para esa parte de la prensa que cree que yo estoy por los suelos llorando, eso no soy yo. No van a conseguir lágrimas de mí", decía, ante la mira atenta de los reporteros. Antes de subirse al coche que le esperaba, volvía a dirigirse a la prensa y añadía: "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto. Con eso he dicho suficiente" y lanzaba la siguiente petición: "Os recomiendo y os agradecería que os fuerais".

El revuelo generado por su primera comparecencia le obligó a reconocer su error un día después, aunque había dicho que no iba a volver a hablar. "La imagen que di fue dura y prepotente, sabéis que siempre he tenido una sonrisa para vosotros, es un momento duro y complicado. Ayer salí de vivir un momento complicado ahí dentro", se disculpaba.

El motivo por el que el actor no se queda más tiempo en Tailandia

Su última visita antes de poner rumbo a España ha durado cuatro horas. Un tiempo en el que, entendemos, se ha despedido de su hijo, con todo lo que eso significa. Recordemos que el cocinero se enfrenta a una posible sentencia de pena de muerte si, finalmente, es declarado culpable de acabar con la vida de Edwin, con quien mantenía una relación amorosa. Se desconoce cuando volverá Rodolfo Sancho a pisar Tailandia. Ni él ni su abogado, Marcos García Montes, han dado ninguna información al respecto.

Lo que sí se ha desvelado es la razón de peso que ha provocado que el madrileño de 48 años se marche del país donde está preso su vástago. Según ha confirmado Ramón Chippirrás al diario 'ABC' es por el bien de Daniel, cuyo futuro ya es, de por sí, nada esperanzador por la crueldad del crimen que, supuestamente, perpetró. “Él sabe que su presencia en el país perjudica a su hijo. Principalmente, por la presión mediática. Hay una gran molestia con los periodistas que se congregan en Koh Samui, y no solo por parte de quien dirige el centro, también de instancias superiores”, ha explicado el portavoz de la familia Sancho.

A Rodolfo Sancho se le ha preguntado sobre la posibilidad de que su permanencia en la isla derive en un conflicto internacional. Ha sucedido a la salida de la prisión de Koh Samui tras visitar por última vez a su hijo. El actor se ha dado a la vuelta y ha mirado al reportero con cara de circunstancia y encogiendo los hombres, como dejando entrever que, efectivamente, él y sus abogados sí han barajado esa posibilidad. De ahí que, la mejor opción en estos momentos sea poner tierra de por medio.

1 de 3 Rodolfo Sancho junto a su abogado, Marcos García Montes 2 de 3 Momentos complicados para la familia Sancho 3 de 3 Se espera que Silvia Bronchalo vuelva a retomar las visitas a su hijo