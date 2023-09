Rodolfo Sancho, por fin, se reencuentra con Daniel Sancho: todo sobre su visita de tres horas

Más de un mes después del crimen de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho se ha personado en Tailandia. Tras varios días gestionando diferentes procesos junto a sus dos abogados, por fin, se ha reencontrado con su hijo, Daniel Sancho, un cara a cara muy duro, a la par que emotivo. Era este miércoles 6 de septiembre el día elegido y el actor no ha faltado a la cita. Aunque las normas de la cárcel de Koh Samui le obligaban a que en un principio estuvieran juntos poco más de 15 minutos y separados por una pantalla de cristal, el intérprete ha debido acudir con alguien de la Embajada Española para que finalmente ese tiempo se pudiera alargar y estuvieran juntos tres horas. Había mucho que hablar, dudas que resolver y, sobre todo, necesidad de información para que se elabore una estrategia legal de cara al juicio que llegará en solo unos meses. Serio y vestido informal, Rodolfo Sancho ha concedido sus primeras palabras frente a la prensa, eso sí, a la salida y después de que él y Daniel pudieran mirarse a los ojos después del escándalo.

También te interesará

También te interesará

Rodolfo Sancho y sus primeras palabras sobre el caso de su hijo, Daniel Sancho

Con Marcos García Montes, el hijo de este, Marcos García Ortega, y una asistenta tailandesa que ha contratado el equipo de defensa, han entrado en el centro penitenciario. Ha sido precisamente al abandonar la cárcel cuando, además de dar el pésame a la familia de Edwin, ha contado cómo se siente. "No estoy llorando por los suelos...Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", ha dicho rotundo frente a las cámaras. Unas llamativas declaraciones que dejan ver que lejos de rendirse, Rodolfo Sancho luchará hasta el final. Dejando claro que no se pronunciará más sobre un caso que ha sacudido al mundo entero, el padre de Daniel Sancho ha asegurado que confía en la justicia tailandesa y que su hijo ama el país, dos afirmaciones que repitió también cuando habló con la Agencia EFE y que, de nuevo, ha remarcado ante los micrófonos.

Un vis a vis pendiente

Ahora le toca enfrentarse a unos durísimos días en los que le toca estar fuerte, una estancia que, al parecer, será más breve que la de Silvia Bronchalo. Pronto se descubrirá cuándo hará de las maletas de vuelta a España, siendo el próximo 30 de septiembre la otra fecha importante en el calendario de Daniel. Y es que ese día está previsto que si él tiene buen comportamiento pueda tener un vis a vis con varios miembros de su familia, encuentro en el que incluso puede comer con ellos, abrazarse y contar cómo está siendo la nueva vida de Daniel en el país asiático.

1 de 5 Daniel Sancho lleva casi un mes en prisión 2 de 5 Ahora han visto la luz imágenes de él reconstruyendo los hechos 3 de 5 Llegó con sus abogados el día 2 de septiembre 4 de 5 En el aeropuerto de Madrid Barajas no quiso hacer declaraciones 5 de 5 Silvia Bronchalo no ha dejado de visitar a su hijo en prisión