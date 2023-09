Ha llegado el día. Tras refugiarse junto a su mujer, Xenia Tostado, y su hija en Fuerteventura, Rodolfo Sancho ya pone rumbo a Tailandia para visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Koh Samui. El reputado actor ha llegado a primera hora de la mañana de este sábado, 2 de septiembre, al aeropuerto de Barajas (Madrid) con el semblante serio y acompañado por su nuevo abogado, Marcos García Montes. Además, también le hemos podido escuchar sus primeras palabras tras la detención del cocinero.

Vídeo: Europa Press

Aunque no ha querido hacer declaraciones a su llegada al aeropuerto, Rodolfo Sancho se ha mostrado muy agradecido con los periodistas que han ido a su encuentro. Además, el reputado actor ha asegurado que ahora no podía hablar, aunque sí lo hará más adelante. Eso sí, ha asegurado que va con ganas de encontrarse con su hijo, Daniel Sancho, aunque no ha especificado el tiempo que se quedará en Tailandia. Según se ha revelado con anterioridad, el que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo' pasará primeros unos días en Bangkok para reunirse con el abogado tailandés del cocinero. Está previsto que sea el miércoles, 6 de septiembre, cuando le veamos en las inmediaciones de la cárcel de Koh Samui. Vea el vídeo para conocer de primera mano la llegada de Rodolfo Sancho al aeropuerto de Madrid para viajar a Tailandia.

Rodolfo Sancho emprende uno de los viajes más difíciles de su vida. Casi un mes después de que conociéramos que Daniel Sancho había confesado ser el autor del atroz crimen de Edwin Arrieta, el actor se verá cara a cara con su primogénito. Por su parte, hace unas semanas, Silvia Bronchalo, la madre del cocinero, era la primera en llegar al país. Ahora, ambos se turnarán para ver al joven puesto que no pueden estar los dos juntos en los encuentros en la cárcel que duran 15 minutos.

1 de 3 Rodolfo Sancho llegaba a primera hora al aeropuerto de Madrid 2 de 3 Emprende su viaje más difícil 3 de 3 El reputado actor está acompañado por su nuevo abogado, Marcos García Montes