Rodolfo Sancho pide disculpas tras el aluvión de críticas recibido

Solo han pasado 24 horas desde que Rodolfo Sancho mostrara una actitud dura y distante ante las cámaras. Era su primera comparecencia, pero pocos entendieron sus palabras, de hecho, fue tildado de "soberbio y prepotente" por muchos usuarios de la Red: "No vais a conseguir lágrimas de mí". Consciente de las críticas, el actor ha aprovechado su segunda visita a Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui (Tailandia), donde permanece su hijo, para pedir disculpas y contar cómo se siente. Mucho más relajado y amable con los reporteros allí apostados, ha reconocido su error, admitiendo que los nervios le jugaron una mala pasada. "La imagen que di fue dura y prepotente, sabéis que siempre he tenido una sonrisa para vosotros, es un momento duro y complicado", ha comenzado diciendo.

Rodolfo Sancho, nueva imagen frente a las cámaras

Cabe señalar que era la primera vez en la que Rodolfo Sancho rompía su silencio frente a los medios de comunicación, un discurso que concedió justo después de ver a su hijo entre rejas. El cara a cara no había sido nada fácil y, aunque él ha preferido no dar detalles, nadie duda de la crudeza de su encuentro. "Ayer salí de vivir un momento complicado ahí dentro", ha añadido. Aunque en su interior estaba abatido, quiso mostrar justo todo lo contrario a la prensa, una imagen que no todo el mundo comprendió y que chocó frontalmente con la que hace solo unas semanas dejó Silvia Bronchalo, madre del chef de 29 años. Mientras ella dijo que "nadie te preparaba para algo así", Rodolfo Sancho ponía un muro de hormigón para que nadie se acercara a él. Tanto es así que llegó a pedir a los periodistas que se fueran de allí, inesperada petición que llamó la atención de todos los allí presentes.

Tratando de explicar que se sintió descolocado y abrumado tras ver a su hijo en prisión, Rodolfo Sancho ha pedido a todos aquellos que le escuchan que se pongan en su lugar. "Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme y fuerte, para ayudar a mi hijo", ha asegurado el jueves día 7 de septiembre. Hablaba con las gafas puestas, la mochila apoyada en el suelo y sin esta vez tener un papel en su mano con anotaciones, quizás intentando ser más cercano. De este modo, demuestra haber entendido la reacción de los espectadores tras escucharle justo a la salida de la cárcel en la que Daniel lleva un mes en prisión preventiva tras ser acusado de la muerte de Edwin Arrieta, crimen por el que podría acabar condenado a pena de muerte.

Rodolfo Sancho se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter después de decir que había dos opciones para tomarse la detención de su hijo. "Te puedes tomar esto como una desgracia o como un reto. Lo he dicho siempre y con eso creo que he dicho suficiente", llegó a decir. Nada que ver con el talante que mostró el miércoles 6 de septiembre junto a sus dos abogados.