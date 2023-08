Este lunes, 14 de agosto, comienza la semana crucial para Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui a la espera de que se celebre el juicio por el crimen de Edwin Arrieta, del que ha confesado ser autor. A la espera de que salga de aislamiento (por protocolo covid) y tenga lugar la rueda de prensa de la policía tailandesa, la familia del chef ha tomado una importante decisión.

Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia esta semana para estar junto a su hijo, Daniel Sancho, tal y como ha revelado el Despacho Jurídico a 'Fiesta'. Será este miércoles cuando termine el aislamiento por protocolo Covid y podrá empezar a tener visitas. Sin embargo, su familia prefiere no viajar al país. "Ese viaje en estos momentos no se va a producir. Rodolfo prefiere quedarse en España. Saben que en estos momentos esta semana no es posible (verle). Por una cuestión de seguridad es mejor quedarse en España que ir a Tailandia", han explicado en el programa de Telecinco. Aunque sí tienen en mente que eso suceda en algún momento, ahora mismo aplazan la visita sobre la que se estaba especulando estos días. Esta decisión llega después de que la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, revelara que los padres del chef tienen que "rearmarse" para poder enfrentarse a ese viaje. "Tampoco puedes ir si tú no estás bien", deslizaba.

Como decíamos antes, es una semana crucial para Daniel Sancho. Este lunes, 14 de agosto, el Despacho Criminológico-Jurídico Balfagón-Chippirrás va a recibir, por fin, documentos importantes sobre el caso. Un día después, la policía tailandesa ofrecerá una rueda de prensa en la que se espera que se arroje algo de luz sobre el crimen. En estos momentos, la familia del chef "está pensando qué acciones tomar" en los próximos días pues no dan por buena la declaración del joven.

Rodolfo Sancho, abatido e inseguro

Rodolfo Sancho está viviendo una auténtica pesadilla, está abatido, según reveló su portavoz. Ahora también hemos conocido que también está inquieto. "No sabemos si estamos seguros", decía Xenia Tostado, su pareja, en el comunicado que ha hecho público para expresar su total apoyo al actor. La familia de Daniel Sancho ve con mucha inseguridad cómo está actuando la policía tailandesa en el caso. "Rodolfo no se siente del todo seguro. No vamos a entrar en el motivo porque es algo ya de la defensa. Están viendo si en los próximos días van a realizar algún tipo de actuación al hilo de esta inseguridad que siente la familia", ha explicado el periodista José Ángel Leiras en 'Fiesta'.