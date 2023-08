Los intolerables mensajes que está recibiendo Rodolfo Sancho

Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, ha confesado ser el autor del macabro crimen de Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan, Tailandia. Un mediático caso que está dando la vuelta al mundo y que ha generado una importante conmoción en nuestro país. El actor está recibiendo un sinfín de mensajes, muchos de ellos muy hirientes e intolerables.

"Tu hijo morirá en la cárcel", le decía un internauta. Mientras que otro seguidor añadía lo siguiente: "Que tu hijo pague por el asesinato del médico colombiano". Esta es una pequeña muestra de lo que se puede leer en su muro de Instagram. Ante los comentarios vertidos han sido muchos los que han salido en defensa de Rodolfo Sancho. "¡Qué vergüenza de comentarios! ¿Que culpa tendrá este hombre de lo que haya hecho su hijo?". Otra usuaria clamaba porque parasen los insultos. "Por favor, que alguien les diga a estos haters, que nadie es responsable de las acciones de los demás". Hay quien ha reconocido que se ha metido en el perfil del intérprete por curiosidad. "No sigo a Rodolfo Sancho pero me he metido a posta porque seguro que había gente que estaba ya escribiéndole negativamente por lo que se destapó ayer. De verdad, que pena no equivocarme y ver que hay gente a la que le falta tiempo para estas cosas. ¿A vosotros os gustaría que os hiciesen algo así? Bastante tiene ya.

El mediático caso de Daniel Sancho

Desde que saltase a la luz pública la noticia, las nuevas informaciones han sido incesantes. El joven chef, de 28 años, negó en un primer momento ser el autor del crimen, pero finalmente reconoció ser "culpable", tal y como recoge la agencia Efe. "Yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Daniel Sancho también ha negado haber mantenido una relación sentimental con el cirujano. Sin embargo, le acusa de estar obsesionado con él, también de haberle amenazado. "Me engañó, me hizo creer que quería hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", ha indicado.