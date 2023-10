Rodolfo Sancho llega a los juzgados en los que declara su hijo Daniel Sancho

Rodolfo Sancho se mostró muy angustiado tras reencontrarse con su hijo en prisión en su segundo viaje a Tailandia. "Se llevaba todo el rato las manos a la cabeza", explicaron testigos presenciales este miércoles 25 de octubre. Sabe la difícil situación que afronta ahora Daniel Sancho y, por ello, tratará que los nervios no le pasen una mala jugada. Para que eso no suceda está midiendo muy bien los tiempos, tanto que este jueves 26 de octubre ha llegado puntual a la cita de los juzgados. Y es que el chef acusado de asesinato premeditado y ocultación del cadáver de Edwin Arrieta debe declarar ante el juez. Sin su abogado Marcos García Montes, pero junto a una asistente tailandesa, Rodolfo ha aparecido vestido de camisa y con un gesto tranquilizador.

Daniel Sancho quiere declararse inocente en los juzgados

Aunque se desconoce, de momento, cuál era el relato de Daniel en los juzgados, está previsto que se declare inocente. Desmentirá su versión, según 'TardeAr': "No va a admitir esos hechos. No va a admitir ni la ocultación ni el asesinato con premeditación que ha puesto la fiscalía en su informe. Cuando le lean los cargos dirá que es inocente". Un giro de guion que habría llegado tras cambiar de defensa y, sobre todo, después de que rompiera su relación con el abogado tailandés que le representó hasta hace unas semanas. Según él declaró a la revista SEMANA en exclusiva, el hijo de Rodolfo Sancho "estaba fabricando excusas absurdas" y "estaba mal asesorado": "Si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí". Khun Anan es quien advirtió a Daniel de la peligrosidad de adulterar la realidad, una zona roja que por su experiencia no debería sobrepasar. Todavía no hay fecha de juicio, pero está claro que el proceso comenzará muy pronto. Por ello quien ha tenido la oportunidad de charlar con Daniel le recomienda que únicamente mantenga una versión y, sobre todo, que no dé pasos atrás. "Sus declaraciones ante el juez y el fiscal fueron muy distintas, opuestas entre sí, sin pies ni cabeza, declaraciones que le llevarán a un desastre inevitable el día de juicio".

Cabe señalar que está siendo una semana muy importante para Daniel Sancho. La Fiscalía ha emitido un informe en el que ratifica los delitos de asesinato con premeditación y ocultación del cadáver para el hijo de Rodolfo Sancho, la misma acusación que ha mantenido hasta ahora la Policía. Eso sí, no son los únicos delitos por los que el futuro de Daniel es oscuro y complicado en el sudeste asiático. El nieto de Sancho Gracia también está en problemas tras ser acusado de haber sustraído la documentación de Edwin Arrieta, quien viajó para estar con él en Tailandia y quien jamás pudo abrazar de nuevo en su familia en Colombia.

El hijo de Rodolfo Sancho va a conocer los cargos de los que le acusa la Fiscalía

Rodolfo Sancho ha optado por estar presente en la vista en la que su hijo Daniel conocerá de primera mano los cargos por los que ahora le imputa la Fiscalía. Ha llegado incluso antes que él, pero no ha dado detalles de si su hijo tiene abogado o no tailandés. En caso le sería designado uno de oficio, pero ¿qué tiene que decir su madre en todo este asunto? Aunque ella permanece en silencio, en las últimas horas se descubría que está más alejada que nunca de su ex, Rodolfo Sancho. Quiere ser ella la que actúe en representación de su hijo, ya que no está de acuerdo con muchas de las decisiones que hasta ahora se están tomando. A pesar de que los dos quieren salvar a su hijo, la tensión entre ellos cada vez es más fuerte.

Lo que sí ha cambiado en la última visita de Rodolfo Sancho son las fuertes medidas de seguridad que esperaban a los reporteros en la prisión en la que permanece su hijo. Quién sabe si para proteger al actor o simplemente como nueva norma, pero se impedía a las cámaras grabar en la puerta principal del centro penitenciario. Lo que no han podido esquivar es a los periodistas apostados en los juzgados de Tailandia.