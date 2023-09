La carta íntegra de Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad después de que saltara la noticia del atroz crimen perpetrado, supuestamente, por su hijo. Daniel Sancho sigue preso en la cárcel de Koh Samui (Tailandia) a la espera de conocerse la fecha del juicio que tiene pendiente por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. El actor viajó hace unas semanas al país para rencontrarse con su vástago y ultimar algunos detalles, junto a sus abogados, de la defensa de Daniel, según su nuevo comunicado. Paralelamente, la hermana del cirujano colombiano asesinado se sentaba esta semana en el plató de 'Mañaneros' para conceder su primera entrevista. Aseguraba entonces que ni Rodolfo ni Silvia Bronchalo se habían puesto en contacto con ella. Días después, Darlin Arrieta ha querido matizar sus palabras y confirmar que, efectivamente, el padre de Daniel sí le escribió dos días después de conocerse el crimen.

Darlin Arrieta acepta el pésame del padre de Daniel: "Le doy las gracias"

La razón por la que Darlin habría negado, en un primer momento, el envío de la carta por parte de Rodolfo descansa en que dudaban de su autoría. "No quise decirlo porque yo no sabía si efectivamente había sido él. Ya estando aquí, en España, se ha verificado y el número corresponde a Rodolfo Sancho", ha confesado la hermana de Edwin Arrieta en declaraciones recogidas por 'Informalia'.

Darlin ha querido agradecer a Rodolfo la misiva. "Le doy las gracias y acepto su pésame. Dios se encargará de todo esto. Además, le diré a mis padres que el mensaje es del señor Rodolfo Sancho. Ellos son padres que también están sufriendo. Las puertas de mi casa están abiertas para ellos",

Mensaje íntegro de Rodolfo Sancho a la familia Arrieta:

Si bien a mediados de agosto, los medios españoles se hacían eco de parte de ese mensaje, que Rodolfo Sancho mandaba dos días después de conocerse el crimen, hoy se ha desvelado todo su contenido. Un desgarrador testimonio en el que el padre de Daniel Sancho muestra la difícil situación que vive que ha salpicado al círculo más íntimo del joven de 29 años. A continuación, te reproducimos íntegramente lo que le escribió Rodolfo a la familia de Edwin Arrieta:

"Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho.

He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras. Rodolfo Ssancho".

