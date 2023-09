Durante tres días consecutivos, Rodolfo Sancho ha visitado a su hijo quien lleva un mes en la prisión tailandesa de Koh Samui por el crimen del colombiano Edwin Arrieta. La defensa del joven, encabezada por el español Marcos García Montes, persigue un giro: desea que Daniel Sancho cumpla cuatro años en una cárcel tailandesa y luego sea trasladado a nuestro país. Así lo confesó durante una de las visitas al centro penitenciario. En la última, el intérprete se ha despedido con un regalo.

Las cárceles de Tailandia permiten pedir comida del exterior, así que Rodolfo Sancho encargó unos menús. El intérprete visitó a su hijo a primera hora de la mañana acompañado por su abogado. La reunión se prolongó durante cuatro horas debido a que no fue tratada como la visita de un familiar sino que venía concertada por el letrado. La asistenta tailandesa que contrató el actor fue la encargada de llevar comida a mitad del día. Llegaba en un vehículo y sacaba unas bolsas del maletero. Ella misma confirmaba que el menú era para Daniel Sancho y que se trataba de arroz tailandés con mango. Rodolfo Sancho abandona el país este fin de semana y cede el testigo a la madre del joven, Silvia Bronchalo, quien se cree no ha salido de Tailandia desde que llegara a mediados de agosto. La presencia del protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' tan solo se ha prolongado durante una semana y todo indica a que la razón de la brevedad de la misma es que su presencia perjudique en el mediático caso. La fuerte presión que rodea el crimen está generando cierto malestar. Los medios apostados en Koh Samui le preguntaban cuándo volvería a Tailandia y él contestaba de la siguiente manera: "No lo sé, depende de muchas cosas".

Las declaraciones de Rodolfo Sancho

El intérprete advirtió que iba a hablar en Tailandia y así lo hizo. "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto. Con eso he dicho suficiente", afirmaba ante la prensa durante su primera visita. Además, subrayaba que no estaba "llorando por los suelos". Unas palabras que quiso matizar al día siguiente durante su segundo encuentro con su hijo reconociendo que estaba pasando por un "momento duro y complicado". Recordó que él siempre había tenido una sonrisa con la prensa y se disculpó por si se habían malinterpretado sus declaraciones. "Ayer salí de vivir un momento complicado ahí dentro".

Según ha confesado el abogado Marcos García Montes existen "atenuantes" que podrían ser claves en el caso. En base a un convenio bilateral entre España y Tailandia, el letrado busca que Daniel Sancho sea trasladado a España en cuatro años, siempre y cuando no se le condene a pena de muerte. "Si es asesinato con premeditación, pena de muerte; si quitamos la premeditación estaríamos en un homicidio que en España tiene 15 o 20 años, o 10 o 15. Pero ahí tenemos que ver las circunstancias atenuantes". Asimismo reconocía que contaban con informes que podrían dejar la pena en "ocho, nueve o diez años”.

