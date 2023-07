Marbella se vistió de gala para recibir a una de las leyendas vivas del rock británico, Rod Stewart, en el prestigioso escenario de Starlite Occident. El icónico artista, conocido por su voz rasgada y su melena rubia, deleitó al público con un espectáculo único que repasó sus grandes éxitos. La velada fue un verdadero homenaje a la música, mostrando que la esencia y el carisma de Stewart trascienden generaciones y géneros musicales.

La emoción se hizo presente en varios momentos de la velada. Stewart recordó a su vieja amiga Tina Turner al interpretar "It takes two", rindiendo homenaje a la versión que solían cantar juntos. Además,. “¡Aquí es fiesta! Yo estoy trabajando, pero toda mi familia está aquí esta noche. Espero no caerme. Me gustaría traer a mi hija, Ruby, que va a cantar ‘Forever Young’ conmigo”, dijo el cantante.

Pero la noche no solo estuvo llena de música y emociones, sino que también contó con la presencia de varias celebrities, como es el caso del entrenador Diego Simeone y Carla Pereyra, el actor argentino Óscar Martínez y Marina Borensztein, el chef José Andrés, la supermodelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier, entre otros.