Rocio Osorno sorprende con la posible reconciliación con su ex, Javier Lorenzana

Rocío Osorno vuelve a sorprendernos al admitir que no descarta una reconciliación con Javier Lorenzana: "yo soy muy de segundas oportunidades siempre". Tras un noviazgo corto, la influencer comenta sobre su ex pareja que "estaba muy contenta, estaba bien, pero bueno en cierto modo igual nos hemos precipitado un poco, al estar en redes sociales todo se precipita muy rápido, pero bueno quién sabe". No te pierdas el vídeo, donde la joven habla de segundas oportunidades. Cuando se cierra una puerta... ¿Se puede volver a abrir?