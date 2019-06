5 Rocío Flores, una joven feliz junto a su hermano y al lado de su padre Antonio David

La mayoría de edad de Rocío Flores no hizo más que abrir la caja de Pandora, después de un post subido a su perfil de una conocida red social donde admitía que su madre era Olga, la mujer de su padre, y no Rocío Carrasco. Una afirmación que levantó polvareda, aunque la joven prefiere mantenerse en un segundo plano, viviendo feliz en Málaga junto a su padre y su familia. De hecho, Rocío ha sido un apoyo fundamental para su padre en estos últimos tiempos en los que el ex guardia civil se ha vuelto a ver las caras en los juzgados con ‘Rociíto’ después de la demanda que ésta interpuso por supuestos malos tratos.