Rocío Flores y Gloria Camila se reencuentran por fin en un cita en Madrid

Rocío Flores vive en Málaga desde hace años. Sin embargo, en Madrid tiene una larga lista de amigas y también parte de su familia. Su tía, Gloria Camila, es una de ellas. Aunque no puede verla con la frecuencia que le gustaría, tía y sobrina no dudan en reunirse para ponerse al día siempre que sus agendas se lo permiten.

Este miércoles han quedado para comer con unas amigas. Aprovechando que tenía que viajar a la capital española para acudir a una revisión del pecho, Rocío ha reservado en uno de los restaurantes más de moda de Madrid para comer con ella y otras amigas. "Mi cita", ha escrito emocionada la joven con una foto en la que aparece Gloria Camila, sonriente y agradecida por la visita de su sobrina.

Una cita muy esperada por todos

Hacía mucho que tía y sobrina no se veían. El hecho de que vivan en diferentes ciudades de nuestro país no les permite verse. Eso sí, gracias a las nuevas tecnologías conocen todo los que le pasa la una a la otra. Cuando se ven no solo comentan lo que ha pasado en sus vidas, también aprovechan para reírse y disfrutar de ratitos juntas. Y para disfrutar de este planazo, se han ido a comer a un restaurante de la Puerta de Alcalá. Han pedido un plato de jamón serrano y el famoso hummus de este local. Eso como entrantes.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tiene una relación muy especial con Madrid y lo ha desvelado ella misma en Stories: "Llevo alrededor de siete años viviendo en Málaga, pero mis amigas de toda la vida son de Madrid. A día de hoy nos vemos y es como si no hubiese pasado el tiempo y que queréis que os diga, me siento muy afortunada de mantener mi círculo. Os echo de menos chicuelas", reconocía.

Con su tía ha hablado seguro de la última noticia bomba, que tiene que ver con su padre y Marta Riesco. Habrán podido hablar también de la decisión de Gloria Camila de no asistir a la Primera Comunión de su herman: "En otras circunstancias no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo ir a una comida donde no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir y estar con ciertas personas las cuales creo que nos han faltado al respeto. Han hecho comentarios y han contado cosas que no son ciertas. Nos han llevado de una manera que no es. Así que he dicho, no pasa nada, a mi hermano le voy a ver otro día. Se hará otra cosa y ya está. Que lo celebre con la familia de Ana. Mi padre evidentemente es el padre y mis tíos fueron para que no estuviesen solos. Al final es mi hermano pequeño".

Una nueva revisión tras su operación de pecho

El motivo principal que la ha traído a Madrid ha sido una revisión de su pecho: "De vuelta a la revisión", ha escrito. Parece que va todo sobre ruedas y que la operación ha salido como se esperaba. Rocío Flores se sometió a una operación de pecho el pasado mes de abril para hacerse algún retoque un año después de su primera intervención.

Aunque hace apenas un año que se sometió a una intervención de pecho, ha tenido que volver a ponerse en manos de un cirujano para hacerse algunos retoques. Ella misma fue la encargada de dar la noticia a través de un vídeo en el que podíamos ver que no tenía la mejor de sus caras por culpa de la anestesia. "Buenos días por la mañana. Llevo dos días desaparecida de Instagram. Y el motivo ha sido esto... Sabéis que hace un año me hice una mastopexia. Tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer. Me operé ayer. Ahora estoy atontada con la medicación, pero ha ido todo súper bien. Cuando esté un poco mejor y tenga fuerzas os contestaré todas dudas. Ahora reposo y a seguir mejorando", declaraba un día después de pasar por el quirófano. Lo hizo con un rostro que preocupó mucho a sus seguidores.