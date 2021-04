Rocío Flores ha pedido el apoyo de sus fans a Olga Moreno en la primera dificultad que se ha topado en Supervivientes, incluso antes de comenzar el reality. Lo hace con un vídeo que puede sentar muy mal a su madre, Rocío Carrasco, ahora que habla sobre cómo su ex se ha encargado de que sus hijos la odien. Así deja claras sus lealtades

Rocío Carrasco ha decidido dar un paso al frente y contar su verdad, alegando la necesidad de hacerlo “para seguir viva”. No lo hace para establecer puentes con sus hijos, Rocío Flores y David, a quienes da por perdidos al considerar que su padre, Antonio David Flores, se los ha arrebatado, aunque en sus últimos años sus apariciones públicas han venido acompañados de feos y desprecios hacia sus propios hijos, como cuando respondía con desdén a si vería a su hija en ‘Supervivientes’, preguntando si lo echaban en Netflix. Unos detallitos que se le ha olvidado tener en cuenta a la hora de hablar de su “verdad” y que Rocío Flores no pasa por alto. La joven, silenciada al respecto al privarle la oportunidad de responder a su madre de manera abierta y gratuita entrando en los programas de Telecinco, ha optado por utilizar las redes sociales para dejar claro a quién defiende y no es precisamente su madre.

Vídeo: Instagram

Rocío Flores está emocionada con la inminente llegada de Olga Moreno a Honduras para vivir la experiencia que le brinda ‘Supervivientes 2021’ que, por supuesto, no emiten en Netflix. La mujer de su padre es, para ella, como una madre y así lo ha dejado claro desde hace cerca de diez años y lo sigue haciendo en cada una de sus intervenciones. Como ahora, donde ha aprovechado para velar por su buen futuro en el concurso, ante la primera prueba de fuego que bien podría dejarla en tierra a las puertas de la isla. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que pide el apoyo de todos sus seguidores a Olga Moreno, solicitando que voten a su favor en la encuesta que la cadena ha abierto en su página web.

Un gesto con el que Rocío Flores deja muy claro de parte de quién está, por si aún quedaba alguna duda. Si deseas ver las palabras de ánimo y el apoyo que solicita a sus fans para Olga puedes darle al play al vídeo que acompaña a estas líneas y en el que pronuncia las palabras que quizá molesten a Rocío Carrasco ahora que ha decidido poner el pasado patas arriba con revelaciones muy duras de un supuesto tormento vivido junto al padre de sus hijos.