Rocío Flores no puede estar más orgullosa del cambio que ha dado su cuerpo en apenas unos años. Desde que volviera de ‘Supervivientes’, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha visto cómo ha perdido peso. Esto le ha llevado a cambiar su alimentación y también a someterse a algunas operaciones estéticas para arreglar algunos complejos. De hecho, no dudó en hacerse una lipoescultura. De ella tardó en recuperarse, pero meses después, posaba orgullosa en bikini por primera vez en SEMANA. Ahora que tiene una nueva figura, la joven ha puesto a la venta toda su ropa, la que ya no le vale.

La joven vende algunas de las prendas de su armario

La joven ha tomado la decisión de poner a la venta la ropa que ya no le vale al haber adelgazado tanto: «Familia, tengo una noticia que daros. He decidido abrirme un perfil en Vinted. Vais a tener acceso a todo mi armario, sobre todo a mis prendas favoritas pero que ya no me las puedo poner por el tema talla, para que algunas de vosotras os las podáis poner», ha declarado orgullosa antes de enseñar las prendas que ha puesto a la venta.

Entre las prendas que ha puesto a la venta y que por cierto ha vendido en su mayoría hay vestidos que están todavía con la etiqueta. Además, pone muchas a la venta porque no le quedan bien, como una falda corta vaquera, que a pesar de tener la cintura elástica, le queda grande: «Este me lo compré el año pasado, está con la etiqueta puesta todavía, pero es que me queda grande», explica.

Prendas que le encantan pero que no le valen

En apenas unas horas, Rocío Flores conseguía vender gran parte de su armario, ganándose así un dinero extra. El hecho de que haya incluso posado con estas prendas desde su casa ha hecho que tenga todavía más reclamo. Además, Rocío ha elegido el mejor momento para ponerlas a la venta, ya que todas las prendas que ha vendido son fresquitas y perfectas para el verano.

Ya cuenta con más de 793.000 seguidores en Instagram, lo que hace que sus publicaciones llegan a muchas, muchas personas. Estas personas son seguidores fieles, a los que le gusta todo lo que la joven comparte, así como su estilo. Parece que ha habido una guerra virtual por conseguir las prendas de Rocío Flores en esta plataforma de venta de ropa de segunda mano. Y es que además de ser prendas de este rostro conocido de la televisión, están muy bien de precio. De los 12 euros los 30 que cuesta un vestido largo camisero. No te pierdas todas las prendas que ha vendido ya Rocío Flores y… ¡corre si quieres hacerte con alguna, ya que apenas quedan dos en su armario!