El emocionado mensaje de la joven a su madre en ‘El programa de AR’ ha revolucionado las redes sociales, donde muchas voces se han mostrado especialmente críticas.

Este viernes, Rocío Flores ha estallado. Varias semanas después del estreno del documental de su madre, la hija de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco ha dado un golpe en la mesa para lanzar una nueva súplica a quien le dio la vida: «Levanta el teléfono. Llama a tus hijos«. Después de casi nueve años sin hablarse con ella, y ante una presión mediática que le hace insoportable, se ha dirigido a las cámaras de televisión para pedir un acercamiento. En cuestión de minutos, su desgarrador mensaje ha revolucionado las redes sociales. Miles de usuarios de las plataformas digitales han reaccionado a su inesperado mensaje.

«No puedo más. Lo he intentado todo. He demostrado muchas veces la persona que soy, que tengo criterio. Mi padre no es así, pero dejando a mis padres a un lado. Te lo digo a ti, mamá. Mamá, lo intentado todo. Después de ‘Supervivientes’ llamé a mi madre. Ayer volví a llamar a mi madre dos veces. La única manera de contactar con ella es públicamente. A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí, levanta el teléfono, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas. No quiero más daño, no puedo más, lo digo de corazón y como lo siento. De verdad, basta, no puedo más ni tampoco puede David. Es todo muy injusto y no quiero decir nada más». Son algunas de las declaraciones que Rocío Carrasco ha realizado en ‘El programa de AR’, donde ha sido fichada como colaboradora para comentar el desarrollo de ‘Supervivientes 2021’.

«Sabe que va a salir mal parada»

Aunque en la cláusula que firmó con el programa establecía que deseaba mantener al margen de sus comentarios la polémica familia, la joven no ha podido evitar pronunciarse sobre un programa cuyos contenidos, contados en boca de su madre, le están haciendo mucho daño. De ello ha dejado clara constancia en los platós de Telecinco. Sin embargo, no todos los internautas parecen creer lo que dice. Aunque en Twitter se recogen muchos mensajes de apoyo, también hay numerosos tuits que cuestionan sus verdaderas intenciones.

«Dice que por favor pare porque lo está pasando muy mal. ¿Cuando Antonio David se hacía portadas o hablaba de su madre en televisión no lo pasaba mal tampoco? ¿No le decía a su padre que parara? Ais no me creo NADA», dice un tuitero. Otra señala: «Creo que Rocío Flores ha contado esto para que el miércoles se lo pongan a su madre y la pongan en una tesitura incómoda«. Los comentarios que ponen en entredicho la veracidad de su mensaje se multiplican por minutos. «Enhorabuena rocío flores, has vuelto a mentir en público para proteger a tu padre y generar más odio hacia tu madre. No me creo ni una sola palabra de las que han salido por su boca», sentencian.

TelecincoPara una amplia mayoría, la petición de Rocío Flores forma parte de una estrategia para dejar en mal lugar a su madre, que se sentará en el plató de Telecinco el próximo miércoles. «Cada vez tengo más claro que Rocío Flores ha hablado hoy para intentar parar la emisión de los próximos episodios. RO sabe que va a salir muy mal parada tras las declaraciones de Rocío Carrasco en dichos episodios. Viendo hemeroteca, no me creo nada de la hija», critica un usuario con dureza.

«Una estrategia acordada con el padre»

«Querida Rocío Flores, GRACIAS por demostrar a mucha gente que tus lágrimas del año pasado eran una farsa para seguir dejando mal a tu madre de cara a la gente como ha hecho tu padre (aunque yo nunca me las creí)», explica otro. «Llegados a este nivel cada vez creo más que las súplicas de Rocío Flores a su madre en televisión para supuestamente reconciliarse eran una estrategia acordada con el padre para seguir arrastrando por los suelos la imagen de Rocío Carrasco. Muy triste, de verdad», se lamenta otro espectador. Pero hay más: «Es que me da igual que en el pasado haya sido una víctima de su padre. Hoy, Rocío Flores es mentira, manipulación, maldad, ganas de herir y mucho teatro. Hoy, Rocío Flores es el altavoz de ese padre maltratador y dañino. Hoy, Rocío Flores es de todo menos víctima».

No cabe duda de que el conflicto familiar entre Rocío Carrasco y su hija está avivando un intenso debate en todo el país. Prueba de ello es la manera en la que las redes han estallado. En esta ocasión, de manera bastante desfavorable para la joven.