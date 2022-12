La relación entre Rocío Flores y Marta Riesco siempre ha sido cuestionada. Aunque al comienzo de la relación de la reportera con Antonio David Flores, la joven influencer se mostró muy enfadada con ambos y ellas dejaron su amistad de lado, ahora todo ha dado un giro de 180 grados. Rocío y Marta se han convertido en dos buenas amigas, dejando de lado a Olga Moreno, con quien siempre ha presumido de una excelente relación. Incluso tras su separación con Antonio David Flores. Este lunes, la familia Flores (con Marta incluida) celebraron el décimo cumpleaños de Lola, la hija que tiene en común el ex guardia civil con Olga Moreno. Una fiesta que estuvo casi en su mayoría orquestada por la reportera y que ha hecho que Rocío Flores se enfrente a un aluvión de críticas.

Tras todas los mensajes hirientes e insultantes que ha recibido, Rocío Flores ha dicho basta. No puede más. La hija de Rocío Carrasco ha estallado en redes sociales, donde habitualmente más mensajes de odio y aversión recibe a lo largo del día. Unos mensajes que han llegado en su mayoría en la publicación de felicitación de su hermana Lola, donde se hacen eco de la ausencia de Olga Moreno y de la presencia de Marta Riesco. Al igual que haya sido la reportera la encargada de organizar la mayoría de cosas del cumpleaños.

«Que pena me da la mierda de sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar. Absoluta vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo día tras día y minuto tras minuto. Si me permitís voy a disfrutar de mi familia que es lo único que me importa en esta vida. El bienestar de los míos y el mío propio por supuesto. Seguiré intentando hacer lo más feliz que pueda a mi gente«, comienza diciendo. También ha querido aprovechar para dar las gracias a todas esas personas que sí la apoyan y están junto a ella. Incluido en los momentos más difíciles: «A las personas que entre tanta mierda y mentira aportáis un poquito de coherencia y apoyo hacia mi persona: Gracias de todo corazón», ha dicho.