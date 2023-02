Rocío Flores sufre un contratiempo durante su viaje a París

Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, han disfrutado de una romántica escapada a París donde han combinado la magia de DisneyLand con el ajetreo de las calles parisinas, por donde han paseado y han presumido de su amor. Un viaje que ya ha llegado a su fin y la pareja ya se encuentra en su casa de Málaga preparando su siguiente escapada. Sin embargo, esta se ha visto truncada y empañada por un contratiempo que sufrieron al final de su viaje. Así lo anunciaba la propia influencer: "Llevo todo el día con el móvil sin batería. Acabamos de llegar a casa y ya estoy más tranquila y duchada. Mañana os cuento la vuelta a Málaga porque estoy enfadada. Todo nos pasa a nosotros. Mañana os cuento y espero que nos den la solución", desvelaba.

Tras un viaje ajetreado y repleto de emociones, algo hizo que esta romántica escapada tuviera un sabor agridulce para la hija de Antonio David Flores y su pareja. Sin embargo, hemos tenido que esperar varias horas para que Rocío Flores revelara qué es lo que le había ocurrido para que se mostraran tan enfadados después de pasar unos días juntos repletos de amor, desconectando y recargando las pilas antes de afrontar una nueva semana repleta de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le ocurrió a la pareja? Te lo descubrimos.

Rocío Flores revela que le perdieron una maleta durante su regreso a España

Ha sido la propia Rocío Flores que horas después, tal y como ella misma prometió, iba a contar lo que le ocurrió durante su viaje a la ciudad del amor. "Ya estoy por aquí de vuelta. Ayer estaba enfadada porque llegamos de viaje y me faltaba una maleta. Al parecer la han encontrado en París y parecer ser que nos la traerán en el próximo vuelo. Eso espero. Así que ahora a esperar y rezar", escribía a través de sus historias de Instagram.

Una vez que ha recibido la noticia de que su maleta puede estar con ella en breve, ahora respira más tranquila. Aunque por poco tiempo, ya que también ha mostrado su malestar con el alto precio de los AVE para ir desde Málaga a Madrid, donde viaja frecuentemente por motivos de trabajo. A pesar de que está alejada de la tele, continúa con sus viajes a la capital para hacer frente a diferentes compromisos de publicidad con las diferentes marcas con las que colabora.

"Me acaban de clavar 200 euros por 2 billetes de AVE para el jueves. Y eso que es la tarifa básica, que no permite ni cambio ni devoluciones). Alucino", comenzaba diciendo. "Esta semana la tengo a full de trabajo. El jueves y el viernes viajo por trabajo y el sábado tengo el cumpleaños de mi morena", revela antes de dar paso a una lista de tareas pendientes. "Aún me queda: deshacer maletas y volver a hacer maletas, poner 300 lavadoras, preparar contenido que tengo que tener para el jueves y un largo etc", señala la que fuera colaboradora de televisión.

Está centrada en su carrera como influencer y ajena a las polémicas

La joven se ha propuesto mantenerse al margen de las polémicas. Hace muchos meses que no la vemos en un plató de televisión y durante esta última etapa, la hija de Antonio David Flores se ha centrado en su trabajo como 'influencer'. Tiene 777 mil seguidores en Instagram donde se ha convertido en reclamo para muchas firmas, entre ellas, conocidas tiendas de moda.