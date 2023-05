Rocío Flores sufre un contratiempo de salud

Rocío Flores acaba de explicar en las redes sociales que se ha puesto en manos de especialistas a someterse a unos chequeos. ¿El motivo? Al parecer, lleva un tiempo sintiendo algunas molestias. "Acabo de salir del médico. Me han pedido una analítica de absolutamente todo, incluido esto: las heces", arranca diciendo en las redes sociales. "Me han hecho una ecografía del tiroides y parece que lo tengo bien. También me han pedido analítica de lactosa y fructosa para saber de dónde vienen mis mareos". La hija de Antonio David Flores no ha profundizado sobre qué le sucede exactamente o cuáles son las posibles causas de su malestar.

Rocío Flores, imagen de conocidas marcas, explota su faceta como influencer

La joven no parece preocupada ante esta situación que la ha llevado a someterse a un completo chequeo médico. Resulta evidente que en las últimas semanas ha perdido peso, y aunque sigue una dieta saludable y equilibrada estos mareos podrían deberse a un sinfín de situaciones. Por lo general, las principales causas de los mareos son las afecciones neurológicas, el consumo de algunos medicamentos, bajas concentraciones de hierro (anemia) o niveles bajos de glucosa en la sangre (hipoglucemia). Falta esperar a que Rocío Flores reciba los resultados de las analíticas para conocer a ciencia cierta lo que pasa.

Lo que no le falta a Rocío Flores es el ánimo suficiente para seguir adelante con sus planes. Entre sus últimos proyectos profesionales destaca la promoción de unos desodorantes en crema de los que es imagen. La hija de Rocío Carrasco, alejada desde hace tiempo de la televisión, lleva meses centrada en su labor como influencer. Hace apenas unas horas la hemos visto aconsejar a sus seguidores utilizar una crema cosmética que se ha viralizado en Tik Tok.

Quien también parece centrar sus energías en explotar sus capacidades como influencer es su padre. Tras su reciente ruptura con Marta Riesco, el malagueño comparte sus opiniones con sus seguidores desde su canal de Youtube. En él suele cargar contra quienes él considera sus enemigos públicos número 1: el universo de la Fábrica de la Tele. En el terreno personal, todo parece indicar que desea volver con Marta Riesco. Así lo ha dejado caer la que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa', "Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", espetaba hace tan solo unas horas en sus redes sociales.