Rocío Flores ha desvelado en sus redes sociales el nuevo tratamiento al que se va a someter con el fin de lucir una sonrisa perfecta.

Rocío Flores esta semana sorprendía a sus seguidores con el último retoque estético al que se había sometido. La hija de Antonio David Flores ha optado por una bichectomía para afinar su rostro y marcar sus mandíbulas, una intervención que se realizó hace tres meses y cuyo resultado ha visto ahora la luz. La joven de 24 años está espectacular y, además, muy feliz con el resultado, sin embargo, esta semana ha mejorado otra parte de su rostro. Rocío ha dado un paso más y esta vez se ha decantado por perfeccionar su sonrisa con un tratamiento innovador por el que cada vez se decantan más rostros conocidos: el invisalign, la ortodoncia invisible. Es casi imperceptible, por lo que otros famosos como Laura Matamoros o Anabel Pantoja no lo han dudado y se han lanzado a él, siendo en este momento Rocío Flores quien comienza el proceso para lucir unos dientes de anuncio.

Ya con los moldes y sobre todo con ilusión por empezar el tratamiento, Rocío Flores tiene en sus manos ya los alineadores, los cuales deberá llevar durante todo el día y solo se quitará durante las comida y el cepillado. Será cada dos semanas cuando se los cambie, eso sí, deberá de seguir todos los pasos que el dentista le dé para así conseguir los resultados esperados. Habitualmente se componen de tres tipos de férulas que se basan en las de tratamiento, refinamiento y de mantenimiento, aunque se desconoce su caso concreto, ya que hace algún tiempo ella relató que quería mejorar sus dientes inferiores, por lo que puede que el proceso solo lo lleve a cabo ahí. Siempre hemos visto a la joven una sonrisa envidiable, lo que ha llevado a que muchos de sus seguidores se pregunten el motivo de este cambio. No obstante, Rocío es una mujer perfeccionista y así lo demuestra el mimo con el que cuida su físico desde la salida de la isla de ‘Supervivientes’ hace ya un año.

Esta aventura selvática le cambió completamente tanto física como mentalmente y así lo aseguró ella misma hace tan solo unos días en sus redes sociales. Agradecida por todo lo que había aprendido desde que abandonara el concurso, la nieta de Rocío Jurado hizo balance de lo feliz que se sentía desde entonces. «Ya no es que sea una persona nueva físicamente, sino que psicológicamente alucinaríais el crecimiento personal que me enseñó esta experiencia, así que gracias ‘Supervivientes’ por hacer posible esta experiencia inolvidable para mí. Me volvería con los ojos cerrados», escribió.