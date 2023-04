Rocío Flores se vuelve a operar el pecho

Rocío Flores ha vuelto a pasar por el quirófano para operarse el pecho. Aunque hace apenas un año que se hizo la intervención, ahora ha tenido que ponerse en manos de un cirujano para hacerse algunos retoques. Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia a través de un vídeo en el que podemos ver que no tiene la mejor de sus caras por culpa de la anestesia.

"Buenos días por la mañana. Llevo dos días desaparecida de Instagram. Y el motivo ha sido esto... Sabéis que hace un año me hice una mastopexia. Tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer. Me operé ayer. Ahora estoy atontada con la medicación, pero ha ido todo súper bien. Cuando esté un poco mejor y tenga fuerzas os contestaré todas dudas. Ahora reposo y a seguir mejorando", ha declarado. Lo ha hecho con un rostro que ha preocupado mucho a sus seguidores.

Ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano

Pero es algo normal. Y es que hace apenas unas horas que abandonaba la clínica en la que se había hecho la intervención. Además de tener todo el pecho vendado, Rocío Flores está medicándose para que el dolor sea más llevadero. Eso le hace estar muy dormida y sin apenas fuerzas.

Fue a principios del 2022 cuando la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tomó la decisión de operarse el pecho, cumpliendo así el sueño que tenía. Quería mejorar esa parte del cuerpo y por fin se atrevió a pasar por el quirófano. Sus subidas y bajadas de peso hicieron que su pecho sufriera y quería verse bien: "Había que reajustar cosas", comentó en aquella ocasión. Tras varios días desde la operación, la joven aseguraba estar "encantada y feliz" con el resultado.

Quedó de lo más feliz con su nuevo escote

Se sometió a una mastopexia con prótesis, una cirugía que consiste en hacer una elevación del pecho para reubicar el tejido que estaba colgante. También se puso prótesis: "No me he puesto una excesivamente grande, ya que yo ya tenía pecho y buscaba un resultado natural". Sobre la intervención, Rocío Flores explicó que "son alrededor de tres horas y obviamente cada caso es diferente. En cuanto al miedo a operarte creo que siempre se tiene un mínimo ya que no es ninguna tontería pero creo que es muy importante la confianza y seguridad que te transmita tu médico y por supuesto siempre poneros en manos de especialistas. A pesar de que quedó contenta con el resultado ahora tenía que hacerse unos retoques. Y había encontrado el momento perfecto para hacerlo. Ella contará qué es lo que se ha hecho para sentirse todavía un poco mejor de lo que ya se sentía.