La cancelación de 'Sálvame' ha sido sin duda la noticia bomba de la semana pasada. El programa de televisión lleva 14 años en antena, pero la cadena ha tomado la decisión de hacerlo desaparecer. El próximo 14 de junio se emitirá el último programa, dejando sin trabajo a muchos de sus colaboradores, que han mostrado su disgusto. Pero, ¿qué piensa Rocío Flores del fin del programa estrella de Telecinco?

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha trabajado en televisión, pero nunca en 'Sálvame'. Aún así, muchos de sus seguidores han querido preguntarle sobre su opinión ante esta decisión. No quería pronunciarse, pero la insistencia le ha llevado a decir todo lo que piensa.

"Referente a la noticia que ha salido este fin de semana... Tengo el teléfono que literalmente me va a estallar de mensajes. Es comprensible que me escribáis... No doy mi opinión en profundidad por motivos obvios. Tengo un proceso judicial abierto con todos ellos. Me mantengo por eso al margen", ha empezado diciendo rotunda.

La joven tiene un proceso judicial abierto con la mayor parte de colaboradores de 'Sálvame'

Ella ya tomó la decisión de alejarse de la televisión tras su paricipación en 'Supervivientes' y su colaboración en 'El programa de Ana Rosa. Aún así, conoce todo lo que se cuece dentro de las instalaciones de Mediaser: "Llevo un año alejada de la tele, pero si no lo digo reviento. Creo que en algún momento tenía que decir algo. Lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la marea azul y a la gente que ha aportado su granito de arena con esta causa", ha declarado.

Para ella ha sido duro ver cómo reaccionó el público cuando Rocío Carrasco protagonizó su docuserie: "Al final lo que me sale es dar las gracias. Recuerdo los inicios, cuando psasó lo que pasó (refiriéndose a la docuserie de su madre). Todo eran mofas, risas, ridiculizarme, tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento. Decían que no podían con nosotros... Ahora podría ser yo la que me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y valores. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis", ha atacado.

Y lanza un ataque: "Se ha demostrado que el pequeño ha ganado al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda. Doy las gracias", ha continuado diciendo. Y cierra su discurso diciendo una frase: "Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado. Al final soy persona muy afectada por esto, pero como personaje público esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de manera más sana, sin joderle la vida a nadie, sin destrozar a las personas y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes. Termina 'Sálvame' pero empezará otra cosa. Queda mucho camino por recorrer, pero al final la unión hace la fuerza", ha terminado diciendo orgullosa por la decisión de la cúpula de Mediaset.