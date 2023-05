Rocío Flores salta al mundo de la belleza: este es su nuevo negocio

Rocío Flores continúa con su trayectoria como influencer sumando un proyecto más. Las redes sociales le están trayendo muchas alegrías y, entre ellas, un nuevo negocio. La joven exponía cuál sería su próximo paso en el mundo de la belleza mostrando cómo se encontraba su casa con todos los productos. Junto a una empresa de cosméticos de origen turca se mete de lleno en el mundo empresarial. Maquillaje, cuidado de la piel, cabello y accesorios es lo que entra dentro del catálogo de esta firma.

"He intentado llevarlo de la manera más discreta posible. Mi nuevo proyecto no es ningún tipo de colaboración. Es un nuevo negocio que he hecho yo", puntualiza. Es tan importante para ella que, incluso, tiene un apartado especial en su perfil de una conocida red social bajo el título de "mi proyecto". Allí cuenta con más de 773.000 seguidores en la actualidad y le permite ser imagen de muchas marcas y numerosos proyectos. La nieta de Rocío Jurado invita a todos los que están viendo su anuncio a que, si están interesados también en participar en esta empresa, le manden sus dudas. De hecho, ella misma muestra cómo responde todos los correos que le llegan al respecto.

Rocío Flores se aleja del mundo de la televisión y Mediaset

La televisión es algo que ya no forma parte del día a día de Rocío Flores. Tras su paso por 'Supervivientes' llegó la oportunidad de formar parte del equipo de colaboradores de 'El programa de Ana Rosa'. En septiembre de 2022 se conocía que su contrato con la productora no sería renovado. Fue entonces cuando su imagen encontró un lugar en el mundo de las influencers. Ya no quería estar en la pequeña pantalla y eso tampoco sería tarea sencilla. El grupo del que formó parte, Mediaset, revolucionaba sus contenidos con la creación de una "lista negra" de nombres para no mencionar y ella se encontraba entre ellos. Hay cuentas pendientes judiciales con programas del grupo todavía, con 'Sálvame'. Con la noticia del final del programa el 23 de junio se pronunciaba sobre lo que esto suponía para ella, que siempre se sintió dolida por lo que decían de ella.

"Llevo un año alejada de la tele, pero si no lo digo reviento. Creo que en algún momento tenía que decir algo. Lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la marea azul (quienes apoyan a Antonio David Flores) y a la gente que ha aportado su granito de arena con esta causa", expuso. Lo más doloroso para ella era sentirse, como expone, constantemente atacada: "Al final lo que me sale es dar las gracias. Recuerdo los inicios, cuando pasó lo que pasó (refiriéndose a la docuserie de su madre). Todo eran mofas, risas, ridiculizarme, tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento. Decían que no podían con nosotros... Ahora podría ser yo la que me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y valores".

Aunque este sea el final, no cree que termine aquí el tema y no duda en hacerlo saber: "Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado. Al final soy persona muy afectada por esto, pero como personaje público esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de manera más sana, sin joderle la vida a nadie, sin destrozar a las personas y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes".